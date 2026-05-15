Pedro Sánchez affirme que Madrid agit “par cohérence” au nom du droit international, en comparant la situation d’Israël à l’exclusion de la Russie après l’invasion de l’Ukraine

L’Espagne assume son boycott de l’Eurovision en raison de la présence d’Israël Pedro Sánchez affirme que Madrid agit “par cohérence” au nom du droit international, en comparant la situation d’Israël à l’exclusion de la Russie après l’invasion de l’Ukraine

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a défendu ce vendredi la décision de l’Espagne de ne pas participer au concours de l’Eurovision en signe de protestation contre la présence d’Israël, affirmant agir avec la “conviction d’être du bon côté de l’histoire”.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le dirigeant socialiste a qualifié de “cohérente et nécessaire” la décision prise par la télévision publique RTVE de se retirer du concours, estimant que “l’engagement en faveur des droits de l’homme et du droit international s’exprime également à travers la culture”.

Pedro Sánchez a rappelé que la Russie avait été exclue de l’Eurovision après l’invasion de l’Ukraine en 2022, une décision alors soutenue par Madrid.

“Ces principes doivent également s’appliquer lorsqu’il est question d’Israël. Il ne peut y avoir de deux poids, deux mesures”, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement espagnol a également estimé que “le silence n’est pas une option” face à “la guerre illégale et au génocide” à Gaza, ainsi qu’aux développements au Liban, jugeant qu’il s’agissait d’“une question de cohérence, de responsabilité et d’humanité”.

Il a ajouté que plusieurs autres pays, dont l’Irlande, l’Islande, les Pays-Bas et la Slovénie, ne participeraient pas non plus à cette édition du concours organisé cette année à Vienne, évoquant également le retrait du soutien d’une partie du public européen.

Créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le concours de l’Eurovision est historiquement présenté comme un événement culturel destiné à promouvoir le rapprochement entre les peuples européens à travers la musique.

