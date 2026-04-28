Le groupe PS à l’Assemblée veut évaluer l’impact des réformes depuis 2017 et les « manquements » des politiques publiques

France : les socialistes lancent une commission d’enquête sur la hausse de la pauvreté Le groupe PS à l’Assemblée veut évaluer l’impact des réformes depuis 2017 et les « manquements » des politiques publiques

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le groupe socialiste à l’Assemblée nationale a annoncé le lancement d’une commission d’enquête sur l’évolution de la pauvreté en France depuis 2017, afin d’en analyser les causes et les conséquences, ainsi que l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre.

Cette initiative, présentée ce mardi par le député Gérard Leseul, s’inscrit dans le cadre du « droit de tirage », un dispositif parlementaire permettant à chaque groupe d’opposition de créer une commission d’enquête par session.

Selon les socialistes, cette commission aura pour objectif d’examiner l’impact des réformes économiques, fiscales et sociales engagées depuis l’élection du président Emmanuel Macron en 2017, notamment en matière de logement, d’assurance chômage et de retraites.

Le groupe PS s’appuie sur des données de l’Insee, selon lesquelles 9,8 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2023, soit 1,2 million de plus qu’en 2017, avec un taux atteignant 15,4 % de la population.

Les socialistes soulignent que cette évolution concerne notamment les travailleurs âgés et les personnes de plus de 65 ans, dont le taux de pauvreté a progressé sur la période.

La commission devra également identifier les « manquements » des politiques publiques dans la lutte contre la pauvreté et formuler des recommandations pour enrayer cette tendance, selon ses initiateurs.

Le rapport est attendu d’ici fin octobre ou début novembre, soit à quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, dans un contexte où les questions sociales occupent une place centrale dans le débat politique.

La pauvreté est généralement définie en France comme la part de la population disposant de revenus inférieurs à 60 % du revenu médian, un indicateur utilisé pour mesurer les inégalités économiques et sociales.

Cette initiative intervient alors que les politiques publiques menées depuis 2017 font l’objet de débats sur leurs effets en matière de redistribution et de protection sociale.​​​​​​​

