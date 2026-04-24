La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié la détention de 40 ressortissants israéliens « de procédure de sécurité standard »

« Chaque pays a ses méthodes » : Maria Zakharova justifie le contrôle des Israéliens à Moscou La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié la détention de 40 ressortissants israéliens « de procédure de sécurité standard »

AA/ Moscou/ Elena Teslova

La Russie a rejeté la controverse autour de la brève détention de 40 ressortissants israéliens à l’aéroport de Moscou, la qualifiant de simple procédure de sécurité, comparable à celles appliquées, selon elle, à Tel Aviv.

« Chaque pays dispose de ses propres procédures pour les ressortissants étrangers », a déclaré vendredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, à Anadolu, en réponse aux accusations israéliennes selon lesquelles la Russie aurait détenu environ 40 citoyens israéliens à l’aéroport de Moscou.

Elle a ajouté qu’Israël refusait parfois l’entrée de citoyens russes sans fournir d’explication.

Au moins 40 citoyens israéliens auraient été brièvement retenus dimanche après leur arrivée à l’aéroport de Domodedovo, en provenance de Tel Aviv, soupçonnés d’avoir des liens directs avec la guerre menée par Israël contre l’Iran, allié proche de la Russie.

« Chaque pays a ses méthodes. Cela dit, il doit y avoir un respect mutuel. Je n’ai aucun doute et les faits le confirment que les citoyens israéliens, comme ceux d’autres pays, sont soumis à tous les contrôles frontaliers conformément à notre législation, de manière totalement égale et dans un esprit de respect mutuel », a déclaré Maria Zakharova.

« Pourtant, nous constatons parfois des refus d’entrée très étranges, même pour nos citoyens souhaitant se rendre en Israël. Nous en informons régulièrement la partie israélienne non pas depuis un an ou deux, mais de manière continue. Ils expliquent cependant que cela relève de considérations de sécurité », a-t-elle ajouté.

La responsable a également évoqué son expérience personnelle, affirmant que les autorités israéliennes appliquent des procédures strictes même aux détenteurs de passeports diplomatiques.

« Je me souviens de mon voyage en Israël. Quel que soit le type de passeport diplomatique, officiel ou ordinaire vous êtes soumis à des contrôles et mesures de sécurité appropriés », a-t-elle déclaré. « Je me souviens très bien de la valise que j’ai reçue : ce n’était pas celle que j’avais préparée à Moscou. »

Selon elle, elle avait accepté la situation, ayant été informée que ses effets personnels avaient été inspectés en son absence, conformément aux protocoles de sécurité.

« Cela s’est produit vers 2017, lors d’un pèlerinage pour le Feu sacré. Bien sûr, personne n’attendait quoi que ce soit de négatif de notre part seulement du bien », a-t-elle souligné.

Concernant la recommandation israélienne déconseillant à ses citoyens de se rendre en Russie, la porte-parole a affirmé ne pas en comprendre les fondements.

« Je ne sais pas ce qui a motivé cet avertissement israélien, mais ils ont le droit de l’émettre. C’est leur droit légal. Sur quoi repose-t-il ? Cela reste flou. Existe-t-il des raisons ? Non », a-t-elle insisté.

Elle a également mis en cause l’absence de déclarations officielles israéliennes sur le traitement des citoyens russes, évoquant des « contrôles de sécurité étranges, des détentions et même des refus d’entrée inexplicables ».

« Ce sont de bonnes questions elles devraient être adressées à la partie israélienne », a-t-elle conclu.

Destruction d’une statue de Jésus-Christ au Liban

Réagissant à la destruction d’une statue de Jésus-Christ au Liban par un soldat israélien, Maria Zakharova a déclaré : « La destruction d’une statue du Christ par des militaires israéliens dans une localité du sud du Liban constitue un acte de vandalisme qui ne peut être justifié d’aucune manière. »

Elle a indiqué que les autorités israéliennes avaient présenté des excuses publiques concernant cet incident.

Des images diffusées dimanche montrent un soldat israélien frappant la statue à l’aide d’une pioche dans la ville de Debel, dans le sud du Liban. L’armée israélienne a reconnu les faits dans un communiqué publié lundi.

Cet incident n’est pas le premier cas de dégradation de symboles religieux chrétiens au Liban.

« Ils n’ont pas qualifié cela de fausses informations, ni de montage, ni de deepfake. Au contraire, ils ont indiqué que les responsables seraient sanctionnés. C’est extrêmement important, et nous saluons les structures officielles israéliennes », a-t-elle ajouté.

Selon elle, il est également important de souligner que, le 23 avril, avec l’aide des casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), la croix a été restaurée.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir