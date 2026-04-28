« Il existe une voie vers la paix », déclare Mike Waltz au Conseil de sécurité de l’ONU

« Chaque jour compte désormais » pour un avenir « plus prometteur » pour les Palestiniens, selon l'envoyé américain « Il existe une voie vers la paix », déclare Mike Waltz au Conseil de sécurité de l’ONU

AA / Canada / Merve Aydogan

L’envoyé des États-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz, a déclaré mardi devant le Conseil de sécurité de l’ONU que « chaque jour compte désormais » dans les efforts visant à garantir une paix durable pour les Palestiniens.

« Chaque jour, nous nous rapprochons soit d’un avenir où les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie vivront dans la liberté et la prospérité en paix avec Israël, soit nous retombons dans le chaos, les roquettes, les otages et les décombres », a affirmé Waltz, ajoutant que Washington travaille chaque jour à une « vision plus lumineuse ».

Évoquant des négociations en cours entre le Hamas et Israël dans le cadre du cessez-le-feu à Gaza, il a déclaré : « Depuis le cessez-le-feu, nous avons apporté des améliorations concrètes significatives à l’accès humanitaire et à la livraison de l’aide à Gaza. Nous travaillons chaque jour pour améliorer ce processus via le centre de coordination civilo-militaire, et nous cherchons chaque jour à l’élargir. »

« Il existe une voie vers la paix », a-t-il ajouté, précisant que les financements et partenaires pour la reconstruction de Gaza sont prêts et disponibles.

Il a également cité un mariage collectif organisé par les Émirats arabes unis pour 300 couples dans la bande de Gaza la semaine dernière, auquel ont assisté 20 000 personnes, comme « un aperçu de cet avenir ».

« Il existe une voie vers la prospérité », a-t-il conclu.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz