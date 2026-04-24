L’UJFP accuse le transporteur d’avoir participé à des livraisons militaires vers Israël via Roissy et met en cause l’État français

« C’est un mensonge d’État » : une plainte pour « complicité de génocide » vise Fedex en France L’UJFP accuse le transporteur d’avoir participé à des livraisons militaires vers Israël via Roissy et met en cause l’État français

AA / Paris / Ümit Dönmez

Une plainte pour « complicité de crime de génocide » visant notamment FedEx France a été déposée auprès du parquet national antiterroriste, dans un contexte de vives tensions autour des flux d’armement liés au conflit à Gaza.

Dans un entretien accordé à Anadolu, Richard Wagman, président d'honneur de l’Union juive française pour la paix (UJFP) explique que son association s’est constituée partie civile pour dénoncer le rôle logistique présumé de l’entreprise dans des livraisons à destination de l’armée israélienne, transitant par la France.

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L’organisation affirme s’opposer à « cette guerre génocidaire » menée par Israël à Gaza ainsi qu’à « l’accélération du nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée », et estime que certaines opérations logistiques pourraient relever de violations du droit international.

Richard Wagman met directement en cause le groupe américain, qu’il juge « largement responsable pour le transfert de beaucoup de pièces de rechange pour l’armée de l’air israélienne », évoquant un transit « des États-Unis à Israël par la France », en particulier via l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Les éléments avancés s’appuient notamment sur un rapport d’associations et ONG dont "Urgence Palestine" et "People’s Embargo for Palestine", faisant état de 117 cargaisons ayant transité par la France entre avril et octobre 2025, dont une majorité à destination d’une base militaire israélienne. L’entretien évoque également un volume plus large de « plus de 525 livraisons de matériel militaire » depuis octobre 2023, incluant des composants liés aux avions de combat F-35, produits notamment par l’industriel américain Lockheed Martin.

Selon Wagman, ces équipements seraient utilisés dans des opérations militaires israéliennes à Gaza ainsi que dans d’autres théâtres récents, notamment au Liban. Il accuse FedEx d’avoir « accepté d’être la courroi de transmission d’une vente d’armes illicites vers Israël à partir de la France ».

L’entretien met également en cause les autorités françaises. Wagman affirme que les exportations ou transits d’armements vers un pays en guerre sont soumis à autorisation gouvernementale et estime que celles-ci ont bien été accordées. « C’est un mensonge d’État », déclare-t-il, en référence aux déclarations passées du Premier ministre Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, qui assurait en 2025 qu’« il n’y a aucune vente d’armes françaises à Israël ».

L’UJFP attend désormais des explications de l’exécutif. Wagman demande que le gouvernement « s’explique » et « arrête d’être dans le déni, dans le mensonge et dans la négation », appelant à faire toute la lumière sur ces flux logistiques.

De son côté, FedEx France conteste les accusations et affirme ne pas assurer de livraisons internationales d’armes ou de munitions, selon des déclarations relayées par la presse française.

Cette procédure judiciaire s’inscrit dans un débat plus large sur le rôle des entreprises privées et des États dans les chaînes d’approvisionnement militaires, alors que les appels à un embargo sur les livraisons d’armes à destination d’Israël se multiplient sur la scène politique européenne.