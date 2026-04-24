Le vice-président JD Vance restera aux États-Unis, mais « tout le monde se tient prêt à se rendre au Pakistan si nécessaire », affirme la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt.

États-Unis : Witkoff et Kushner attendus au Pakistan pour des pourparlers avec l’Iran, confirme la Maison-Blanche Le vice-président JD Vance restera aux États-Unis, mais « tout le monde se tient prêt à se rendre au Pakistan si nécessaire », affirme la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt.

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

La Maison-Blanche a annoncé vendredi que l’envoyé spécial américain Steve Witkoff et le conseiller Jared Kushner se rendront samedi au Pakistan pour des discussions avec des représentants iraniens.

« Je peux confirmer que Steve Witkoff et Jared Kushner repartiront demain matin pour le Pakistan afin de mener des discussions directes, sous médiation pakistanaise, avec la délégation iranienne », a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt sur Fox News, saluant le rôle « remarquable » d’Islamabad dans ce processus.

Selon elle, l’Iran a sollicité cette rencontre après l’appel du président Donald Trump à engager le dialogue. « Nous espérons une discussion constructive, susceptible de faire avancer les négociations vers un accord », a-t-elle ajouté.

La porte-parole a précisé que le vice-président JD Vance resterait aux États-Unis, tout en étant « pleinement impliqué » dans le processus.

« Il restera en alerte aux côtés du président, du secrétaire d’État Marco Rubio et de l’équipe de sécurité nationale. Et bien sûr, tous se tiennent prêts à se rendre au Pakistan si nécessaire mais dans un premier temps, Steve et Jared s’y rendront pour faire rapport au président, au vice-président et au reste de l’équipe », a-t-elle poursuivi.

Côté iranien, le chef de la diplomatie Abbas Araghchi, qui mène les discussions avec Washington, doit entamer vendredi une tournée régionale, avec une première étape au Pakistan, avant de se rendre à Oman puis en Russie, a-t-il indiqué sur la plateforme X, mercredi.

Le Pakistan redouble d’efforts pour relancer un second cycle de négociations entre Téhéran et Washington. Selon des sources, ces échanges pourraient ouvrir la voie à une reprise des pourparlers, après un premier round de discussions directes tenu à Islamabad les 11 et 12 avril.

Ces discussions faisaient suite à un cessez-le-feu de deux semaines négocié par Islamabad le 8 avril, depuis prolongé par Donald Trump sans calendrier précis. Elles interviennent dans un contexte de tensions persistantes depuis le début du conflit, le 28 février, les efforts diplomatiques visant désormais à parvenir à un accord plus large pour mettre fin aux hostilités.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme