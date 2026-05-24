« Lors de l’échange de tirs, un passant a également été touché par balle », indique le Secret Service, ajoutant qu’aucun agent n’a été blessé

États-Unis : un suspect tué après avoir ouvert le feu près de la Maison-Blanche « Lors de l’échange de tirs, un passant a également été touché par balle », indique le Secret Service, ajoutant qu’aucun agent n’a été blessé

Un suspect a été abattu samedi après avoir ouvert le feu à proximité du complexe de la Maison-Blanche, selon les services secrets américains.

Dans un communiqué, le Secret Service a indiqué que l’incident s’était produit peu après 18h00 locales (22h00 GMT), près de l’intersection de la 17e Rue et de Pennsylvania Avenue NW, à l’extérieur du périmètre de la Maison-Blanche.

Les autorités ont précisé qu’un individu « a sorti une arme de son sac avant d’ouvrir le feu » dans le secteur.

« Les agents du Secret Service ont riposté, touchant le suspect, qui a été transporté vers un hôpital local où son décès a été constaté. Lors de l’échange de tirs, un passant a également été blessé par balle », indique le communiqué, ajoutant qu’aucun agent n’a été blessé.

L’état de santé du passant n’était pas connu dans l’immédiat.

Le suspect a été identifié comme étant Nasire Best, selon la chaîne NBC News, citant six hauts responsables des forces de l’ordre informés de l’enquête.

D’après ces responsables, Best, âgé de 21 ans, était déjà connu des services de police locaux. Cinq hauts responsables ont également indiqué qu’il présentait des antécédents de troubles mentaux.

Le jeune homme avait auparavant été inculpé pour intrusion illégale après être entré dans une zone sécurisée près de la Maison-Blanche le 10 juillet dernier. Selon des documents judiciaires, il aurait affirmé être Jésus-Christ et déclaré vouloir être arrêté.

Le Secret Service a confirmé que le président américain Donald Trump se trouvait à l’intérieur de la Maison-Blanche au moment des faits, tout en précisant qu’« aucun protégé ni aucune opération n’ont été affectés ».

ABC News, citant un responsable de la Maison-Blanche, a rapporté que Donald Trump travaillait alors dans le Bureau ovale avec plusieurs collaborateurs, dont Steven Cheung, Natalie Harp et Margo Martin.

Selon plusieurs médias, le président a été informé de l’incident par les services de sécurité.



« Une intervention rapide et professionnelle »

Donald Trump a remercié le Secret Service et les forces de l’ordre, appelant également à un renforcement des mesures de sécurité.

« Merci à nos formidables agents du Secret Service et des forces de l’ordre pour l’intervention rapide et professionnelle menée ce soir contre un tireur près de la Maison-Blanche, qui avait un passé violent et une possible obsession pour la structure la plus emblématique de notre pays », a écrit le président sur sa plateforme Truth Social.

Le président américain a indiqué que le tireur avait été tué lors d’un échange de tirs avec les agents du Secret Service près des grilles de la Maison-Blanche.

Donald Trump a également évoqué des préoccupations plus larges en matière de sécurité, établissant un parallèle avec des événements récents et appelant à renforcer la protection des futures administrations.

« Cet événement survient un mois après la fusillade lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche et montre à quel point il est important que les futurs présidents disposent de l’espace le plus sûr et le plus sécurisé jamais construit à Washington. La sécurité nationale de notre pays l’exige ! », a-t-il déclaré.

Le Secret Service a indiqué que l’enquête était en cours.

Le mobile de la fusillade n’était pas immédiatement connu.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a affirmé que ses équipes étaient présentes sur les lieux afin de soutenir le Secret Service.

La police de Washington a également indiqué participer à l’enquête.

Le confinement imposé autour de la Maison-Blanche a ensuite été levé.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore