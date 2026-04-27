États-Unis : un suspect inculpé de tentative d’assassinat de Trump après une fusillade à Washington

27 Avril 2026•Mise à jour: 27 Avril 2026
AA / Istanbul
Le suspect de la fusillade survenue samedi en marge du dîner des correspondants de la Maison-Blanche a été inculpé de tentative d’assassinat du président américain Donald Trump.
Cole Allen a comparu ce lundi devant un tribunal fédéral, où il a été inculpé notamment de tentative d’assassinat du président des États-Unis.
Il fait également face à des accusations de transport d’armes et de munitions à travers les frontières d’États, ainsi que d’usage d’une arme à feu lors de la commission d’un crime violent, selon le média Politico.
La tentative d’assassinat d’un président américain est passible d’une peine maximale de réclusion à perpétuité.
Le suspect restera en détention dans l’attente d’une audience prévue jeudi sur son maintien en détention provisoire.
Âgé de 31 ans et originaire de Californie, Cole Allen a été interpellé samedi après avoir franchi un point de contrôle du Secret Service à l’hôtel Washington Hilton, où se tenait le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche.
* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy