États-Unis : un suspect inculpé de tentative d’assassinat de Trump après une fusillade à Washington

AA / Istanbul

Le suspect de la fusillade survenue samedi en marge du dîner des correspondants de la Maison-Blanche a été inculpé de tentative d’assassinat du président américain Donald Trump.



Cole Allen a comparu ce lundi devant un tribunal fédéral, où il a été inculpé notamment de tentative d’assassinat du président des États-Unis.

Il fait également face à des accusations de transport d’armes et de munitions à travers les frontières d’États, ainsi que d’usage d’une arme à feu lors de la commission d’un crime violent, selon le média Politico.

La tentative d’assassinat d’un président américain est passible d’une peine maximale de réclusion à perpétuité.

Le suspect restera en détention dans l’attente d’une audience prévue jeudi sur son maintien en détention provisoire.

Âgé de 31 ans et originaire de Californie, Cole Allen a été interpellé samedi après avoir franchi un point de contrôle du Secret Service à l’hôtel Washington Hilton, où se tenait le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy