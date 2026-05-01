Le président américain ordonne le lancement d’un site comparatif, alors que le dispositif « Saver’s Match » de l’ère Biden, offrant jusqu’à 1 000 dollars aux travailleurs à faibles revenus, entrera en vigueur en janvier

États-Unis : Trump signe un décret pour élargir l’accès aux plans d’épargne retraite Le président américain ordonne le lancement d’un site comparatif, alors que le dispositif « Saver’s Match » de l’ère Biden, offrant jusqu’à 1 000 dollars aux travailleurs à faibles revenus, entrera en vigueur en janvier

AA / Istanbul / Asiye Yilmaz

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret visant à créer un site gouvernemental permettant aux Américains de comparer les plans d’épargne retraite privés.

Cette mesure vise, en effet, à élargir l’accès aux dispositifs d’épargne retraite à l’approche de l’année prochaine, période à laquelle le gouvernement fédéral commencera à abonder les cotisations des travailleurs à faibles revenus.

Ce nouveau mécanisme de contribution, baptisé « Saver’s Match », découle d’une législation adoptée en 2022 sous Joe Biden. Il entrera en vigueur en janvier et permettra d’offrir jusqu’à 1 000 dollars aux travailleurs gagnant moins de 35 000 dollars par an.

Par ailleurs, le décret de Trump vise à étendre cet avantage à environ 50 millions de travailleurs ne bénéficiant pas de plans financés par leur employeur. Il charge ainsi le département du Trésor de lancer le site TrumpIRA.gov afin d’aider les utilisateurs à comparer les options d’épargne retraite privées.

« Pour des millions d’Américains dépourvus de plans financés par leur employeur, ce sera véritablement révolutionnaire, car ils seront désormais couverts », a déclaré Donald Trump lors d’une cérémonie de signature dans le Bureau ovale.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba