États-Unis : Trump signe un décret pour élargir l’accès aux plans d’épargne retraite

Asiye Latife Yılmaz
01 Mai 2026•Mise à jour: 01 Mai 2026
AA / Istanbul / Asiye Yilmaz
Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret visant à créer un site gouvernemental permettant aux Américains de comparer les plans d’épargne retraite privés.
Cette mesure vise, en effet, à élargir l’accès aux dispositifs d’épargne retraite à l’approche de l’année prochaine, période à laquelle le gouvernement fédéral commencera à abonder les cotisations des travailleurs à faibles revenus.
Ce nouveau mécanisme de contribution, baptisé « Saver’s Match », découle d’une législation adoptée en 2022 sous Joe Biden. Il entrera en vigueur en janvier et permettra d’offrir jusqu’à 1 000 dollars aux travailleurs gagnant moins de 35 000 dollars par an.
Par ailleurs, le décret de Trump vise à étendre cet avantage à environ 50 millions de travailleurs ne bénéficiant pas de plans financés par leur employeur. Il charge ainsi le département du Trésor de lancer le site TrumpIRA.gov afin d’aider les utilisateurs à comparer les options d’épargne retraite privées.
« Pour des millions d’Américains dépourvus de plans financés par leur employeur, ce sera véritablement révolutionnaire, car ils seront désormais couverts », a déclaré Donald Trump lors d’une cérémonie de signature dans le Bureau ovale.
* Traduit de l'anglais par Adama Bamba