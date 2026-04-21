Tous les travailleurs présents sur le site ont été localisés et évacués, indique le bureau du shérif local

États-Unis / Texas : un incendie de puits de pétrole entraîne des évacuations Tous les travailleurs présents sur le site ont été localisés et évacués, indique le bureau du shérif local

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Un incendie s’est déclaré mardi sur un site de puits de pétrole près de la ville d’Etoile, dans l’État américain du Texas, provoquant une intervention d’urgence. Tous les travailleurs ont été évacués et retrouvés sains et saufs, ont indiqué les autorités locales.

Le bureau du shérif du comté de Nacogdoches a précisé que des adjoints et plusieurs secours ont été envoyés sur les lieux, situés sur le secteur de la route FM 226, au nord d’Etoile, après signalement de l’incendie.

Selon les premières informations, tous les employés présents sur le site ont été évacués et pris en charge. Les secours poursuivent leur intervention pour évaluer l’ampleur de la situation.

Par mesure de précaution, les autorités ont également commencé à évacuer les habitants de la zone de Cr. 561, d’autres mesures pouvant être prises selon l’évolution de l’incendie.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz