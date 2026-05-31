États-Unis : la réforme des « green card » n’affectera pas les candidats qualifiés, selon l’administration Trump

L’administration Trump a cherché à rassurer les immigrants et les employeurs après une récente modification de la politique sur les cartes de résident, affirmant qu’elle ne bloquera pas l’accès à la résidence permanente pour les candidats qualifiés, selon des médias samedi.

Cette clarification intervient après des inquiétudes suscitées par de nouvelles directives des services américains de citoyenneté et d’immigration (USCIS), qui auraient pu obliger des centaines de milliers de demandeurs à quitter les États-Unis pour finaliser leurs démarches dans des consulats à l’étranger, selon CBS News.

Les directives initiales semblaient restreindre l’usage de la procédure dite « adjustment of status », qui permet à certains immigrés parrainés par des proches ou des employeurs de rester aux États-Unis pendant l’examen de leur demande de résidence permanente.

Face aux critiques d’avocats spécialisés, de groupes économiques et d’organisations de défense des migrants, le département de la Sécurité intérieure (DHS) a affirmé que ces directives ne faisaient que rappeler « le droit et la politique en vigueur depuis longtemps ».

« La politique n’empêchera aucun étranger d’obtenir une carte verte s’il remplit légitimement les conditions », a indiqué le DHS, cité par CBS.

Le département a ajouté que ce changement « n’aura aucun impact notable sur les candidats hautement qualifiés et les professionnels qualifiés ayant respecté la loi ».

Mais l’ancien conseiller juridique en chef de l’USCIS, Lynden Melmed, estime que ces explications semblent en réalité restreindre la portée des directives initiales.

Selon lui, cette politique risque d’alourdir les démarches pour les candidats et les avocats, en exigeant davantage de preuves pour finaliser les procédures sur le sol américain.

« La politique sous-jacente ralentira toujours l’immigration légale, même si le discours est désormais atténué », a-t-il déclaré, selon le média.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large de l’administration Trump visant à durcir la lutte contre l’immigration illégale tout en limitant l’immigration légale en provenance de nombreux pays, notamment du Sud global.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir