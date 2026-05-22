Gabbard affirme quitter ses fonctions après le diagnostic d’un cancer des os chez son mari

États-Unis : La directrice du renseignement national Tulsi Gabbard démissionne de son poste Gabbard affirme quitter ses fonctions après le diagnostic d’un cancer des os chez son mari

AA / Istanbul et Washington

La directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a annoncé vendredi sa démission de l’administration du président Donald Trump, invoquant le diagnostic de cancer de son mari.

« Malheureusement, je dois présenter ma démission, effective au 30 juin 2026 », a déclaré Gabbard dans une lettre publiée sur la plateforme de réseaux sociaux américaine X. « Mon mari, Abraham, a récemment été diagnostiqué d’une forme extrêmement rare de cancer des os. »

« Je suis profondément reconnaissante pour la confiance que vous m’avez accordée et pour l’opportunité de diriger le Bureau du directeur du renseignement national au cours des dix-huit derniers mois », a-t-elle ajouté dans cette lettre adressée à Trump, qui a confirmé cette décision dans un message publié presque simultanément sur sa propre plateforme, Truth Social.

« Malheureusement, après avoir accompli un excellent travail, Tulsi Gabbard quittera l’administration le 30 juin », a déclaré Trump. Il a ajouté que le directeur adjoint principal du renseignement national, Aaron Lukas, assurerait l’intérim à ce poste.

Cette décision avait auparavant été rapportée par les médias américains.

Le média Axios a indiqué que cette décision n’était liée à aucune controverse ni à des préoccupations concernant ses performances.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani​​​​​​​

