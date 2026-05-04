Une personne touchée par les forces de l’ordre, intervention des secours en cours

États-Unis : Des tirs signalés aux abords de la Maison-Blanche, selon le Secret Service américain Une personne touchée par les forces de l’ordre, intervention des secours en cours

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

Le Secret Service américain a confirmé lundi que ses agents intervenaient à la suite d’une fusillade impliquant un officier près du complexe de la Maison-Blanche, à Washington.

« Le personnel du Secret Service américain est actuellement sur les lieux d’une fusillade impliquant un officier à l’angle de la 15e rue et de l’avenue de l'indépendance à Washington », a indiqué l’institution dans une publication sur le réseau social américain X.

Appelant la population à éviter le secteur alors que les équipes d’urgence poursuivent leur intervention, le message précise également qu’« une personne a été touchée par les forces de l’ordre ; son état de santé reste pour l’heure inconnu ».

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué à ce stade concernant les circonstances ayant conduit à la fusillade.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba