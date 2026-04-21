Les autorités indiquent que l’enquête sur l’incident survenu lundi est en cours

États-Unis : 2 adolescents tués, 5 blessés dans une fusillade en Caroline du Nord Les autorités indiquent que l’enquête sur l’incident survenu lundi est en cours

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Deux adolescents ont été tués et cinq autres blessés lundi après qu’une altercation a dégénéré en fusillade dans un parc public situé à côté d’un collège à Winston-Salem, en Caroline du Nord aux États-Unis, ont indiqué les autorités, selon des médias.

Les autorités ont été alertées dans la matinée d’une bagarre, puis en se rendant sur place, elles ont reçu des informations indiquant que des coups de feu avaient été tirés et que plusieurs personnes avaient été touchées, a déclaré le capitaine de police Kevin Burns lors d’une conférence de presse, selon CNN.

Les agents ont retrouvé un garçon de 17 ans, Erubey Romero Medina, dans un parking voisin avec une blessure par balle. Plus loin dans le parc, ils ont découvert Daniel Jimenez Millian, âgé de 16 ans, également atteint par balle. Les deux ont été déclarés morts sur place.

En plus des victimes décédées, cinq autres adolescents âgés de 14 à 19 ans ont été blessés, avec des blessures allant de graves à légères, précise le rapport.

Les autorités n’ont pas communiqué leurs identités mais ont indiqué que le groupe comprenait quatre filles et un garçon.

Les enquêteurs tentent encore de déterminer le rôle de chacun. Les premières conclusions suggèrent que certaines personnes blessées pourraient également avoir participé aux tirs.

Aucun suspect n’a été arrêté dans l’immédiat et l’enquête est toujours en cours.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz