L’avocat français a accusé Israël de violer ouvertement le droit international après l’interception en eaux internationales de la flottille humanitaire Sumud pour Gaza

À Paris, Maître Romain Ruiz dénonce un « acte illégal » d’Israël contre la flottille pour Gaza L’avocat français a accusé Israël de violer ouvertement le droit international après l’interception en eaux internationales de la flottille humanitaire Sumud pour Gaza

AA / Paris / Ümit Dönmez

Des centaines de personnes se sont réunies jeudi soir place de la République à Paris pour dénoncer l’interception par Israël de la flottille humanitaire Sumud pour Gaza et réclamer la libération immédiate des militants arrêtés lors de l’opération menée en eaux internationales.

Parmi les manifestants figurait l’avocat Romain Ruiz, qui a vivement condamné l’intervention israélienne, qualifiée de « violation évidente, claire et documentée du droit international ».

« Tous les gens qui ont encore un minimum de conscience politique, humaine et juridique devraient en réalité se trouver ici », a déclaré l’avocat à Anadolu, estimant que « le silence » des autorités françaises face aux événements était « évidemment très préoccupant ».

La flottille Sumud, composée de militants et d’humanitaires de plusieurs nationalités, tentait de rejoindre la bande de Gaza afin d’y acheminer de l’aide et de dénoncer le blocus imposé au territoire palestinien, où les agences de l’ONU alertent depuis des mois sur une catastrophe humanitaire et un risque de famine généralisée.

Selon les organisateurs et plusieurs témoignages relayés depuis mercredi soir, les navires ont été interceptés par les forces israéliennes à près de 1 200 kilomètres des côtes palestiniennes, en pleine mer et à proximité des eaux territoriales grecques. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des interventions armées contre les embarcations civiles.

« Les navigants de la flottille ont été interceptés à 1 200 kilomètres des côtes palestiniennes, en plein milieu des eaux internationales », a rappelé Romain Ruiz.

« La Charte des Nations unies prohibe le fait d’empêcher un navire de naviguer librement dans les eaux internationales », a-t-il poursuivi, soulignant qu’« on ne peut pas empêcher des humanitaires de faire leur travail humanitaire ».

L’avocat a également évoqué des témoignages faisant état d’interventions « violentes » menées par l’armée israélienne contre certains passagers.

« Nous avons des compatriotes à nous, des ressortissants qui sont privés de liberté illégalement dans les eaux internationales », a-t-il déclaré, accusant Israël de détenir arbitrairement des civils engagés dans « une mission humanitaire et strictement humanitaire ».

Romain Ruiz a dénoncé l’inaction des autorités françaises face à ce qu’il considère comme une atteinte grave au droit maritime international et aux droits fondamentaux des personnes arrêtées.

« Le monde entier s’émeut de ce qui se passe dans les eaux internationales et de l’interception de nos compatriotes et nous restons silencieux », a-t-il affirmé.

« Notre pays devrait aujourd’hui avoir honte ».

L’avocat a demandé au gouvernement français de « respecter ses engagements internationaux » en déployant une assistance consulaire immédiate aux ressortissants français arrêtés et en mobilisant des moyens maritimes pour protéger les civils de la flottille.

« Nous demandons également que l’État français déploie des navires pour escorter la flottille pacifiquement jusqu’à la bande de Gaza pour briser le blocus israélien », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle interception relance les accusations récurrentes visant Israël concernant ses opérations contre les flottilles humanitaires en haute mer. Plusieurs ONG et juristes internationaux considèrent que l’arraisonnement de navires civils dans les eaux internationales constitue une violation du droit international maritime, tandis qu’Israël affirme agir au nom du blocus imposé à Gaza depuis 2007.

La mobilisation parisienne s’est achevée sous des appels à la libération immédiate des militants arrêtés et à des sanctions contre Israël, dans un contexte de pression croissante sur les gouvernements occidentaux accusés par les manifestants de passivité face à la situation dans la bande de Gaza.

