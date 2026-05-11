Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a affirmé que les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, constitueront « un événement africain » porteur d’un héritage durable en matière d’infrastructures

À Nairobi, Faye et Macron présentent le sport comme un levier de développement et de croissance pour l’Afrique Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a affirmé que les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, constitueront « un événement africain » porteur d’un héritage durable en matière d’infrastructures

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a affirmé lundi, que les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 constitueront « un événement africain » porteur d’un héritage durable en matière d’infrastructures, de cohésion sociale et de savoir-faire organisationnel, tandis que le président français Emmanuel Macron a appelé à faire du sport un levier de croissance, d’éducation et de développement pour le continent.

Intervenant lors d’un panel consacré au sport et au développement organisé à Nairobi à l’initiative des présidents William Ruto et Emmanuel Macron, Bassirou Diomaye Faye a souligné que Dakar accueillera « pour la première fois sur le continent africain » une compétition olympique de cette envergure.

« C’est l’Afrique qui accueille, mais c’est Dakar qui s’élève », a déclaré le chef de l’État sénégalais, estimant que l’événement devra promouvoir « les valeurs de fraternité, de tolérance et de paix » associées à l’olympisme.

Le président sénégalais a indiqué que les investissements engagés pour les Jeux, notamment dans la rénovation et la construction d’infrastructures sportives décentralisées dans plusieurs communes du pays, contribuaient déjà à renforcer « la cohésion sociale » et à démocratiser la pratique du sport.

Selon lui, les chantiers liés à l’organisation mobilisent actuellement « près de 1.000 à 2.000 personnes », tandis que l’événement laissera un double héritage, à la fois infrastructurel et humain, grâce au savoir-faire acquis dans le cadre des préparatifs.

Bassirou Diomaye Faye a également remercié la France pour sa « parfaite collaboration » dans l’organisation des Jeux, notamment sur le plan sécuritaire, avant d’appeler « les jeunes et les femmes africains » à se rendre à Dakar pour célébrer « cette fête sportive africaine et mondiale ».

Prenant la parole lors du même panel, Emmanuel Macron a estimé que l’Afrique se trouvait à « un moment décisif » avec l’organisation successive des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, de la Coupe d’Afrique des nations 2028 organisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, ainsi que de la Coupe du monde 2030 avec le Maroc.

« Il n’y a pas un continent qui est autant exposé à de grands événements sportifs dans les années à venir que le continent africain », a affirmé le président français.

Emmanuel Macron a présenté le sport comme un outil d’émancipation et d’insertion pour la jeunesse, mais aussi comme « la meilleure politique de prévention » en matière de santé publique.

« On apprend à des jeunes les règles, la discipline, la confiance en eux », a-t-il déclaré, estimant que le sport pouvait favoriser l’accès à l’éducation et à l’emploi.

Le chef de l’État français a également insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures sportives africaines, évoquant les projets soutenus par l’Agence française de développement (AFD) et plusieurs partenaires internationaux.

Selon lui, plus de 400 projets sportifs ont été développés dans une cinquantaine de pays africains ces dernières années, avec la construction de terrains et d’équipements destinés notamment au football, au basket-ball et à l’athlétisme.

Emmanuel Macron a enfin plaidé pour une meilleure structuration de l’économie du sport sur le continent, regrettant que les talents africains soient encore « trop souvent valorisés ailleurs ».

« Vous avez parmi les meilleurs sportifs du monde (…) et ils sont pris dans d’autres championnats, dans d’autres compétitions. Ce n’est pas bon pour le continent africain », a-t-il déclaré, appelant à développer une filière sportive africaine davantage créatrice d’emplois et de richesses locales.

