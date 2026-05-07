Le vice-président du Conseil de sécurité russe affirme que l’expansion militaire allemande signe un « revanchisme »

À la veille de la Journée de la Victoire, Medvedev accuse l’Allemagne de réviser les résultats de la guerre Le vice-président du Conseil de sécurité russe affirme que l’expansion militaire allemande signe un « revanchisme »

Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a accusé le gouvernement allemand de poursuivre des « aspirations de revanche » et de réviser les résultats de la Seconde Guerre mondiale.

Dans un article publié sur le site de RT intitulé « La nouvelle militarisation de l’Allemagne : renaissance de l’esprit ou revanchisme flagrant ? », Medvedev a cité des déclarations et des politiques de responsables allemands qui, selon lui, démontrent de telles intentions.

Il a affirmé que l’Allemagne n’avait jamais connu une véritable dénazification et a soutenu que d’anciens membres du parti nazi étaient devenus partie intégrante de la structure administrative du pays après la guerre.

Medvedev a déclaré que les autorités allemandes décrivent désormais la Russie comme « la principale menace pour la sécurité et la paix » et suivent une ligne visant à infliger « une défaite stratégique » à Moscou.

« Les russophobes les plus agressifs, dont les ancêtres ont combattu avec une férocité bestiale sur le front de l’Est pendant la Seconde Guerre mondiale, exhortent avec enthousiasme ‘à montrer aux Russes ce que c’est que de perdre une guerre’ », a-t-il affirmé. « En d’autres termes, la stratégie de poursuite d’une revanche à grande échelle a maintenant été officiellement adoptée. »

Il a également évoqué les discussions politiques en Allemagne sur la possibilité d’une confrontation militaire avec la Russie d’ici 2029.

Medvedev a indiqué que Berlin cherche à transformer la Bundeswehr en « l’armée la plus puissante d’Europe » et à accroître son effectif de 181 000 à 460 000 soldats.

Il a conclu en présentant à l’Allemagne deux options, selon sa formulation : la guerre et la destruction de sa propre souveraineté, ou un retour au dialogue.

« Nous pouvons accepter les deux issues », a-t-il écrit. « Le prochain mouvement appartient à l’Allemagne. »

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz