Réunis au Rwanda pour l’Africa CEO Forum, dirigeants politiques et économiques africains appellent à accélérer les investissements transfrontaliers afin de faire émerger des groupes capables de rivaliser à l’échelle mondiale

À Kigali, les patrons africains plaident pour un “capitalisme partagé” face aux fractures du marché mondial Réunis au Rwanda pour l’Africa CEO Forum, dirigeants politiques et économiques africains appellent à accélérer les investissements transfrontaliers afin de faire émerger des groupes capables de rivaliser à l’échelle mondiale

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Plus de 2.800 dirigeants politiques et économiques africains ont entamé ce jeudi à Kigali la 13e édition de l’Africa CEO Forum, marquée par un appel à renforcer l’intégration économique du continent dans un contexte de recomposition des échanges mondiaux et de concurrence accrue entre grandes puissances.

Organisé par Jeune Afrique Media Group avec la Société financière internationale (IFC), branche de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, le forum réunit des participants venus de plus de 77 pays autour du thème : “Scale or fail : pourquoi le capitalisme africain doit unir ses forces”.

Parmi les chefs d’État présents figurent notamment le président rwandais Paul Kagame, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, le Gabonais Brice Oligui Nguema, le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani ou encore le Kényan William Ruto.

Au centre des discussions : la nécessité pour les économies africaines de dépasser la fragmentation des marchés nationaux afin de faire émerger des entreprises continentales capables d’attirer davantage de capitaux et de s’insérer dans les chaînes de valeur mondiales.

Le directeur général de l’IFC, Makhtar Diop, a estimé que le continent disposait déjà “des capitaux et de l’élan nécessaires” mais devait désormais renforcer les investissements transfrontaliers et la mobilisation des financements à grande échelle.

Selon lui, l’IFC, qui a investi 14 milliards de dollars en Afrique en 2025, entend accroître sa capacité à mobiliser les capitaux internationaux et africains pour soutenir la croissance et l’emploi sur le continent.

Les organisateurs défendent le concept de “shared ownership” (“propriété partagée”), reposant sur trois axes : des investissements transfrontaliers renforcés, des infrastructures régionales communes et une harmonisation des réglementations afin de fluidifier la circulation des capitaux, des biens et des talents.

“L’Afrique ne manque ni d’entrepreneurs, ni d’opportunités, ni de capitaux. Elle manque d’échelle”, souligne le communiqué d’ouverture du forum, qui présente cette stratégie comme une réponse à la fragmentation des échanges internationaux et à la remise en cause du multilatéralisme.

Créé en 2012, l’Africa CEO Forum s’est imposé comme l’un des principaux rendez-vous économiques du continent. L’édition 2026 doit s’achever vendredi à Kigali.

