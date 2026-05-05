« Dans certaines formations, on explique que vous pouvez vendre de la drogue aux mécréants », a affirmé Richard Haddad, sur le plateau, provoquant une vague d'indignation

France : polémique après des propos visant les musulmans sur CNews « Dans certaines formations, on explique que vous pouvez vendre de la drogue aux mécréants », a affirmé Richard Haddad, sur le plateau, provoquant une vague d'indignation

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La chaîne d’informations française CNews a une nouvelle fois été le théâtre d’une grosse séquence controversée, stigmatisant les musulmans.

Lors d’une émission dont un fragment a été largement relayé sur les réseaux, l’intervenant Richard Haddad a affirmé que certains fidèles seraient « encadrés par des imams qui leur apprennent la haine et la violence », évoquant également, sans fournir de sources, des enseignements religieux qui permettraient de « vendre de la drogue aux mécréants ».

Ces déclarations, non étayées par des éléments factuels ou des références précises, ont suscité des réactions critiques, certains dénonçant des généralisations visant une communauté religieuse dans son ensemble.

Des voix ont notamment souligné que ce type d’affirmations, lorsqu’elles sont diffusées sans vérification, peuvent contribuer à brouiller la distinction entre faits et opinions dans le débat public.

Plusieurs observateurs insistent sur la responsabilité des médias dans le traitement de sujets sensibles, appelant à un respect des principes de vérification, de contextualisation et de rigueur dans la diffusion de l’information.

Cette controverse intervient dans un contexte plus large de débats en France sur la représentation des religions dans les médias et les risques d’amalgames.