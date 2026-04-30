La peine d’inéligibilité étant assortie d’une exécution provisoire, l’élu doit quitter immédiatement tous ses mandats, même s’il décide de faire appel. Cette décision est conforme aux réquisitions du parquet

Valenciennes : le maire Laurent Degallaix condamné à 5 ans d’inéligibilité immédiate La peine d’inéligibilité étant assortie d’une exécution provisoire, l’élu doit quitter immédiatement tous ses mandats, même s’il décide de faire appel. Cette décision est conforme aux réquisitions du parquet

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Le maire de Valenciennes, Laurent Degallaix , a été condamné jeudi 30 mai, à cinq ans d’inéligibilité avec exécution immédiate, deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende pour prise illégale d’intérêts et subornation de témoin.

Dans le détail, la justice lui reproche d’avoir favorisé l’embauche d’une femme avec laquelle il entretenait une relation intime au sein d’une société liée au stationnement de la ville. Il est également accusé d’avoir tenté de la convaincre de retirer une plainte et d’être intervenu pour accélérer le licenciement d’une autre femme proche de l’opposition.

Par ailleurs, la peine d’inéligibilité étant assortie d’une exécution provisoire, l’élu doit quitter immédiatement tous ses mandats, même s’il décide de faire appel. Cette décision est conforme aux réquisitions du parquet.

Dans le contexte politique local, cette condamnation intervient alors que Laurent Degallaix avait été réélu de justesse en mars dernier à la mairie de Valenciennes, malgré la procédure judiciaire en cours.

Enfin, l’élu de 60 ans préside également la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole, qui compte environ 200 000 habitants.