Une centaine de manifestants se sont réunis devant le tribunal judiciaire de Paris en soutien au porte-parole d’Urgence Palestine, poursuivi pour « apologie du terrorisme ».

Urgence Palestine : Rassemblement de soutien à Omar Alsoumi devant le tribunal judiciaire de Paris Une centaine de manifestants se sont réunis devant le tribunal judiciaire de Paris en soutien au porte-parole d’Urgence Palestine, poursuivi pour « apologie du terrorisme ».

Une centaine de personnes se sont rassemblées mercredi devant le tribunal judiciaire de Paris en soutien à Omar Alsoumi, porte-parole et cofondateur du collectif Urgence Palestine, poursuivi pour « apologie du terrorisme ».

Le tribunal correctionnel de Paris devait examiner le dossier sur le fond ce 6 mai, mais l’audience a finalement été renvoyée au 7 décembre en raison de « l’ampleur du dossier », selon des informations relayées par la presse française.

Omar Alsoumi est poursuivi pour des propos tenus lors d’une manifestation organisée en novembre 2024 à Paris, au cours de laquelle il avait évoqué le « déluge d’Al-Aqsa », expression utilisée par le Hamas pour désigner l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

Le tribunal a toutefois décidé d’assouplir partiellement son contrôle judiciaire. Selon la presse française, l’intéressé devra désormais pointer une fois par mois au commissariat, contre deux auparavant.

Des militants pro-palestiniens, des sympathisants d’Urgence Palestine ainsi que plusieurs figures associatives et politiques ont dénoncé devant le tribunal une « criminalisation de la solidarité avec la Palestine ».

Des publications du collectif Urgence Palestine avaient indiqué qu’Omar Alsoumi avait passé 48 heures en garde à vue avant d’être placé sous contrôle judiciaire. Le mouvement dénonçait également le gel de ses avoirs financiers, qualifié de mesure « arbitraire ».

L’affaire intervient dans un contexte de tensions politiques et judiciaires autour des mobilisations propalestiniennes en France depuis le début de la guerre à Gaza. Le collectif Urgence Palestine fait lui-même l’objet de pressions politiques récurrentes et d’une procédure de dissolution engagée en 2025 par le ministère français de l’Intérieur.

Le dossier relance également le débat sur l’infraction d’« apologie du terrorisme » en France, régulièrement dénoncée par des défenseurs des libertés publiques qui estiment sa définition trop large, tandis que les autorités françaises considèrent cette qualification comme un outil central de lutte contre les discours soutenant des actes terroristes.





