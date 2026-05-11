« L’Union européenne sanctionne aujourd’hui les principales organisations israéliennes coupables de soutenir la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie, ainsi que leurs dirigeants », a déclaré le chef de la diplomatie française

UE: Paris salue des sanctions contre des organisations israéliennes pro-colonisation et des dirigeants du Hamas « L’Union européenne sanctionne aujourd’hui les principales organisations israéliennes coupables de soutenir la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie, ainsi que leurs dirigeants », a déclaré le chef de la diplomatie française

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot a annoncé lundi que l’Union européenne avait adopté des sanctions visant des organisations israéliennes accusées de soutenir la colonisation « extrémiste et violente » en Cisjordanie occupée, ainsi que leurs dirigeants, tout en sanctionnant également des responsables du Hamas.

« L’Union européenne sanctionne aujourd’hui les principales organisations israéliennes coupables de soutenir la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie, ainsi que leurs dirigeants », a déclaré le chef de la diplomatie française sur la plateforme américaine X, qualifiant ces actes de « gravissimes et intolérables » et appelant à leur cessation « sans délais ».

Le chef de la diplomatie française a également indiqué que l’UE avait décidé de sanctionner « les principaux dirigeants du Hamas », qu’il a qualifiés de mouvement terroriste responsable « du pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah », en référence à l’attaque du 7 octobre 2023 ayant coûté la vie à 51 ressortissants français.

Soulignant que le Hamas devait être « impérativement désarmé » et « exclu de toute participation à l’avenir de la Palestine », le responsable français a réaffirmé le soutien de Paris à la solution à deux États.

« L’espérance que la France a fait renaître l’année dernière à New York, celle de deux États reconnus et respectés dans leurs droits vivant côte à côte en paix et en sécurité, nous ne laisserons personne la fragiliser », a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions au Proche-Orient et alors que plusieurs pays européens accentuent la pression diplomatique contre la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée.