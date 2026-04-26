- Coopération économique, sécurité régionale et projets structurants au cœur du déplacement du ministre français des Affaires étrangères à Lomé

Togo : la France renforce son partenariat stratégique à l’occasion de la visite de Jean-Noël Barrot - Coopération économique, sécurité régionale et projets structurants au cœur du déplacement du ministre français des Affaires étrangères à Lomé

AA / Istanbul / Adama Bamba

La France Diplomatie a mis en avant, samedi, les principales étapes du déplacement du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, au Togo, les 23 et 24 avril, dans le cadre du renforcement du partenariat franco-togolais.

Ce déplacement intervient dans un contexte régional jugé exigeant, et à l’approche du sommet "Africa Forward Summit", prévu à Nairobi, ont indiqué les autorités françaises dans une publication sur le réseau social américain X.

Au cours de sa visite, Jean-Noël Barrot s’est entretenu avec le président togolais Faure Gnassingbé et le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey. Les discussions ont porté sur les priorités de la relation bilatérale, notamment la coopération économique, les projets structurants, ainsi que les enjeux sécuritaires régionaux, en particulier au Sahel et dans le golfe de Guinée.

Selon le ministère, déjà engagée sur le long terme, la coopération entre Paris et Lomé continue de se renforcer, avec une montée en puissance de ses moyens opérationnels. Dans ce cadre, les autorités ont inauguré un nouveau bâtiment dédié à la coopération, présenté comme l’aboutissement d’un chantier de 31 mois visant à moderniser le réseau diplomatique français et à améliorer l’efficacité de son action sur le terrain.

Par ailleurs, plusieurs projets concrets ont été mis en avant pour illustrer cette dynamique. Au Centre hospitalier universitaire de Lomé Campus, le lancement d’un projet de rénovation doit contribuer à moderniser l’offre de soins dans le pays.

Dans le secteur de l’éducation, l’initiative « Campus 42 » déployée à l’Université de Lomé vise à accompagner la formation des jeunes aux métiers du numérique et de l’innovation.

Enfin, à Aného, les échanges avec les autorités locales, les acteurs territoriaux et la jeunesse ont permis de souligner le rôle clé des territoires dans le renforcement du partenariat franco-togolais, ainsi que l’importance accordée aux questions de mémoire, de patrimoine et de transmission.

France Diplomatie souligne que cette visite s’inscrit ainsi dans la dynamique portée par le "sommet Africa Forward", prévu les 11 et 12 mai à Nairobi, dont l’objectif est de consolider des partenariats concrets entre la France et les pays africains, notamment dans les domaines de la jeunesse, de l’innovation et de la croissance partagée.