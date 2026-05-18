Le dirigeant de Canal+ a indiqué ne plus vouloir collaborer avec les professionnels du secteur ayant signé une tribune critique envers Vincent Bolloré, principal actionnaire du groupe

Tempête dans le cinéma français : Canal+ au cœur d’une polémique après les propos de Maxime Saada Le dirigeant de Canal+ a indiqué ne plus vouloir collaborer avec les professionnels du secteur ayant signé une tribune critique envers Vincent Bolloré, principal actionnaire du groupe

Le monde du cinéma français est en pleine ébullition, et Canal+ se retrouve au centre du cyclone. À l'origine de cette crise, une déclaration, dimanche, de son grand patron, Maxime Saada.



Ce dernier a déclaré qu’il ne souhaitait plus collaborer avec les professionnels du secteur ayant signé une tribune critique envers Vincent Bolloré. Une tribune publiée dans Libération.

Signée par près de 600 figures du septième art, parmi lesquelles Juliette Binoche, Adèle Haenel ou encore Raymond Depardon, qui pointe du doigt la mainmise grandissante du milliardaire Vincent Bolloré (l'actionnaire clé de Canal+) sur le financement, la création et la diffusion des films en France.

Invité à réagir en marge du Festival de Cannes, Maxime Saada n'a pas caché son amertume, qualifiant cette pétition d'« injustice » envers ses équipes. Mais il est allé plus loin en posant un véritable veto : désormais, le groupe ne veut plus travailler avec les signataires.

Cette prise de position a fait l'effet d'une bombe dans le milieu. Beaucoup y voient une tentative d'intimidation ou une liste noire qui ne dit pas son nom pour punir des artistes engagés.



Même le président du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), Gaëtan Bruel, a partagé son regret face à cette réaction, parlant d'un regrettable « sentiment de gâchis ».

Si l'affaire fait autant de bruit, c'est que Canal+ est le poumon financier du cinéma français. Comme le rappelle Le Monde, le groupe pèse très lourd dans les budgets des films.



Ce boycott a donc un impact économique direct et très concret pour les professionnels concernés. Preuve de la tension ambiante, le logo de la chaîne a même été hué à plusieurs reprises lors de projections sur la Croisette.

Cette polémique relance une fois de plus le débat sensible sur la concentration des médias autour de Vincent Bolloré, souvent accusé par les créateurs de vouloir contrôler les lignes éditoriales.

De son côté, Canal+ persiste et signe, défendant son indépendance et rappelant son rôle historique de premier soutien du cinéma français.