Publié au Journal officiel, le texte encadre la formation et l’utilisation des pistolets à impulsions électriques dont pourront être équipés plusieurs centaines d’agents de sûreté dans le cadre d’une expérimentation de trois ans

Taser dans les transports français : un arrêté précise les règles d’usage pour les agents SNCF et RATP Publié au Journal officiel, le texte encadre la formation et l’utilisation des pistolets à impulsions électriques dont pourront être équipés plusieurs centaines d’agents de sûreté dans le cadre d’une expérimentation de trois ans

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Un arrêté publié dimanche au Journal officiel précise les modalités de formation et d’utilisation des pistolets à impulsions électriques (Taser) dont pourront être équipés plusieurs centaines d’agents de sûreté de la SNCF et de la RATP dans le cadre d’une expérimentation lancée par le gouvernement français.

Le dispositif, annoncé en février par le ministère des Transports, prévoit l’autorisation du port de ces armes pour environ 10 % des effectifs de la police ferroviaire, soit entre 300 et 400 agents, pendant une période de trois ans.

Selon le texte, les agents concernés devront suivre une formation préalable comprenant des enseignements théoriques et pratiques d’une durée minimale de 18 heures, incluant notamment un entraînement au tir.

L’arrêté interdit l’usage de ces armes contre « les enfants et femmes manifestement enceintes », contre le conducteur d’un véhicule terrestre en mouvement ou encore comme « arme de contact ».

L’expérimentation concerne plusieurs secteurs du réseau SNCF, notamment les gares parisiennes d’Austerlitz et Saint-Lazare, certaines portions des lignes D et E du RER ainsi que les gares de Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles et Rennes.

À la RATP, le dispositif vise notamment les agents du « service de grande nuit » de la gare de Lyon à Paris ainsi que plusieurs unités opérant dans les secteurs de Bobigny et de Saint-Denis Pleyel.

Le gouvernement présente cette mesure comme un moyen de mieux gérer les situations violentes dans les transports publics tout en limitant le recours aux armes à feu.

La SNCF compte environ 3.000 agents au sein de la SUGE, son service interne de sûreté ferroviaire, tandis que la RATP dispose d’environ 1.000 agents dans le Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR). Ces agents sont déjà autorisés au port d’armes létales.

L’expérimentation devra faire l’objet d’un rapport détaillant notamment le nombre de patrouilles, les interventions réalisées, les circonstances d’utilisation des armes et les éventuels incidents recensés.

Le dispositif figurait initialement dans la loi relative à la sûreté dans les transports adoptée en avril 2025, avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel pour vice de forme.



