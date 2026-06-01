Le groupe japonais SoftBank prévoit à lui seul 75 milliards d’euros dans les infrastructures liées à l’intelligence artificielle

Sommet Choose France : Macron annonce 93 milliards d’euros d’investissements et plus de 15 000 emplois Le groupe japonais SoftBank prévoit à lui seul 75 milliards d’euros dans les infrastructures liées à l’intelligence artificielle

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé lundi un montant record de 93 milliards d'euros d'investissements étrangers confirmés en France dans le cadre de la neuvième édition de l'événement Choose France, organisé au château de Versailles.

S'exprimant aux côtés du dirigeant du groupe japonais SoftBank, Masayoshi Son, le chef de l'État français a qualifié cette édition de « record » et d'« historique », soulignant qu'elle permettra la création de plus de 15 000 emplois.

« Aujourd'hui, ce sont 71 nouveaux investissements qui sont annoncés, et cette édition de Choose France à elle seule va permettre de cristalliser un montant record de 93 milliards d'euros d'investissements confirmés pour plus de 15 000 emplois », a déclaré Macron.

Le président français a affirmé que ces investissements constituent une nouvelle preuve de l'attractivité économique du pays, rappelant que la France demeure, selon lui, la première destination européenne des investissements étrangers pour la septième année consécutive.

SoftBank confirme 45 milliards d'euros d'investissements dans l'IA

Au cœur des annonces figure l'engagement du groupe SoftBank d'investir 45 milliards d'euros dans des infrastructures liées à l'intelligence artificielle en France, avec une ambition affichée d'atteindre 75 milliards d'euros dans les années à venir.

Selon Emmanuel Macron, cet investissement a été élaboré en seulement deux mois grâce à la disponibilité de l'énergie française et à la préparation de plusieurs sites industriels.

Les projets concerneront notamment les sites de Dunkerque, du Bosquel et de Bouchain, destinés à accueillir des centres de données de grande capacité ainsi que des infrastructures de calcul dédiées à l'intelligence artificielle.

« Les 45 milliards d'euros sont confirmés », a assuré le président français, précisant que les travaux devraient être lancés dans les prochains mois pour une mise en service progressive d'ici à 2030.

Un partenariat stratégique avec Schneider Electric

Macron a également salué la signature d'un partenariat entre SoftBank et Schneider Electric, destiné à renforcer la valeur industrielle du projet.

Selon lui, cette coopération permettra d'accélérer le développement des centres de données tout en favorisant l'industrialisation des technologies liées à l'intelligence artificielle et à la robotique.

Le chef de l'État a indiqué que d'autres projets sont actuellement à l'étude, notamment dans les secteurs de la robotique, des semi-conducteurs, des minerais critiques, de la santé, de l'acier et de l'électrification des véhicules industriels.

Faire de la France un leader européen de l'IA

Emmanuel Macron a affirmé que ces investissements s'inscrivent dans une stratégie visant à faire de la France le principal pôle européen des centres de données, des capacités de calcul et de l'intelligence artificielle.

« Nous voulons faire de la France le premier pays accueillant des centres de données et des capacités de calcul en Europe, mais aussi le point avancé de la production de robots IA », a-t-il déclaré.

Le président français a enfin remercié les collectivités territoriales, les services de l'État et les partenaires industriels impliqués dans la réalisation de ces projets, estimant qu'ils contribueront à renforcer la souveraineté technologique et industrielle de la France dans les années à venir.

Foxconn investit 120 millions d’euros dans la production pour l’IA

Par ailleur, le groupe taïwanais Foxconn devrait annoncer un investissement de 120 millions d’euros à Angers pour lancer une ligne de production de cartes mères destinées à l’intelligence artificielle.

Le projet sera développé en partenariat avec Bull, spécialiste français des supercalculateurs et des infrastructures numériques.

Schneider Electric accompagne l’essor des centres de données

Dans le sillage des investissements annoncés par SoftBank, Schneider Electric a dévoilé un projet de nouvelle usine à Dunkerque.

Le site produira des modules destinés aux centres de données et devrait entrer en service dans les prochaines années. Le montant exact de cet investissement n’a pas été communiqué.

Marcegaglia relance la sidérurgie française avec 1,2 milliard d’euros

Le groupe sidérurgique italien Marcegaglia a annoncé un investissement supplémentaire de 600 millions d’euros dans son projet « Mistral » à Fos-sur-Mer.

Cette nouvelle enveloppe porte à 1,2 milliard d’euros le montant total investi sur le site, où doit voir le jour la première aciérie construite en France depuis plus de cinquante ans.

L’usine intégrera des technologies d’intelligence artificielle et fonctionnera à partir d’électricité décarbonée.

Le groupe américain Ecolab consacrera 100 millions d’euros à deux projets industriels en France.

Une partie des fonds sera destinée au projet GravitHy à Fos-sur-Mer, consacré à la production d’acier décarboné à partir d’hydrogène vert.

Le reste financera le projet HoloSolis à Hambach, en Moselle, qui ambitionne de devenir la plus grande usine européenne de cellules photovoltaïques.

La banque en ligne britannique Revolut a annoncé un investissement supplémentaire de 100 millions d’euros et la création de 200 emplois d’ici 2030.

L’entreprise affirme avoir désormais engagé plus d’un milliard d’euros d’investissements dans l’Hexagone et prévoit d’employer 650 personnes en France à l’horizon 2030.

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé l’ouverture de trois nouveaux centres logistiques en Pays de la Loire, en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine.

Le groupe prévoit la création de 1.000 emplois en CDI, qui s’ajouteront aux milliers de postes déjà annoncés récemment dans le pays.

Le laboratoire suisse Stallergenes Greer, spécialisé dans les traitements contre les allergies, prévoit d’investir 125 millions d’euros d’ici 2030 sur son site de production d’Antony, en région parisienne.

L’objectif est de doubler sa capacité industrielle afin de répondre à une demande croissante sur le marché des traitements de désensibilisation.

Le constructeur allemand de matériel agricole Claas investira plus de 50 millions d’euros au cours des trois prochaines années.

Les fonds seront consacrés à la modernisation, à l’extension des activités et à la décarbonation de ses sites industriels du Mans et de Woippy, près de Metz.

Selon Pascal Cagni, président de Business France, plus de 70 annonces d’investissement doivent être officialisées lors de cette édition du sommet.

Une part importante des projets concerne les secteurs de l’intelligence artificielle, des infrastructures numériques, de l’industrie décarbonée et des technologies stratégiques.

L’Élysée présente cette neuvième édition de Choose France comme une édition « historique ». L’année précédente, le sommet avait permis d’annoncer 20 milliards d’euros d’investissements. Avec 93 milliards d’euros annoncés cette année, le rendez-vous établit un nouveau record pour l’attractivité économique de la France.