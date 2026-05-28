SNCF : annulations de trains Intercités sur plusieurs grandes lignes en raison de matériel vétuste

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Plusieurs trains Intercités sont annulés jeudi et vendredi en raison de la canicule, a annoncé la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Les suppressions concernent notamment les liaisons Paris–Toulouse, Paris–Bayonne, Paris–Cahors ainsi que Bordeaux–Marseille.

L’entreprise explique que ces perturbations sont liées à la sensibilité des trains Corail, dont une partie du matériel date des années 1980 et supporte mal les fortes chaleurs, pouvant entraîner des pannes ou des ralentissements.

« La SNCF souhaite éviter le train bloqué en plein cagnard entre deux gares », précise la compagnie, qui indique avoir contacté les voyageurs concernés afin de réorganiser leurs trajets.

Le trafic devrait revenir à la normale à partir de samedi 30 mai.

La France fait face à un nouvel épisode de fortes chaleurs en ce début de saison.

17 départements sont placés en vigilance orange canicule ce jeudi, selon Météo-France, qui a également étendu l’alerte à Paris et à sa petite couronne à partir de midi.

Il s’agit d’un « épisode caniculaire précoce qui nécessite une vigilance particulière », précise l’organisme météorologique. Les températures maximales ont déjà atteint mercredi 34 à 37°C dans l’ouest du pays, tandis que les minimales restent élevées, entre 19 et 23°C dans les zones concernées.

L’épisode de fortes chaleurs se poursuit de la Bretagne aux Pays de la Loire, et s’étend vers le Poitou-Charentes et la Gironde. Dans le sud et la vallée du Rhône, les températures demeurent « inhabituellement chaudes pour la période ».



À Paris, les maximales devraient atteindre 34 à 35°C jeudi et vendredi, avec des nuits restant chaudes autour de 22 à 23°C.