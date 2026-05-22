Des armes blanches, des armes par destination, des cagoules et des gants coqués ont été saisis.

Six blessés dont un grave et 65 gardes à vue après des violences entre supporters niçois à Paris Des armes blanches, des armes par destination, des cagoules et des gants coqués ont été saisis.

AA / Paris



Des violences ont éclaté jeudi soir à Paris impliquant des supporters de l’OGC Nice, à la veille de la finale de la Coupe de France opposant les Aiglons au RC Lens.



Selon plusieurs médias français, notamment BFMTV, une centaine de supporters niçois se sont rassemblés dans le 10e arrondissement avant de se diriger vers le quai de Valmy, où une rixe importante a dégénéré. Six personnes ont été blessées, dont une grièvement atteinte.



Les forces de l’ordre ont procédé à 65 interpellations, principalement pour « participation à un groupement en vue de commettre des violences ».



Des armes blanches, des armes par destination, des cagoules et des gants coqués ont été saisis.



Les autorités considèrent cette finale comme un match à haut risque en raison des tensions récurrentes entre les groupes de supporters des deux clubs, avec des incidents déjà survenus en championnat en 2023 et 2024.

