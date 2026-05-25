Rennes : deux mineurs en garde à vue après la mort d’un garçon de 11 ans retrouvé avec un linge autour du cou

Serap Doğansoy
25 Mai 2026•Mise à jour: 25 Mai 2026
Deux mineurs ont été placés en garde à vue à Rennes au lendemain de la découverte du corps sans vie d’un garçon de 11 ans retrouvé sur les rives de la Vilaine avec une serviette de bain mouillée « nouée très serrée autour du cou », selon le parquet.
Un adolescent de 16 ans a été interpellé ce lundi matin à son domicile, avant qu’une jeune fille de 15 ans ne se présente d’elle-même au commissariat dans l’après-midi. Les deux mineurs sont entendus pour « meurtre sur mineur de moins de 15 ans ».
Selon le procureur de la République de Rennes, les deux gardés à vue sont les jeunes qui avaient été vus en compagnie de la victime l’après-midi du drame.
Le corps de l’enfant a été découvert dimanche en fin d’après-midi à proximité du centre-ville, dans une zone située près du fleuve. Selon une source policière, il se trouvait dans un buisson.
L’alerte avait été donnée par un pêcheur ayant entendu des cris d’enfant jugés « inquiétants » avant d’appeler les secours vers 16h40.
Malgré l’intervention des secours, le garçon n’a pas pu être réanimé et son décès a été constaté sur place.
Le parquet a indiqué que « l’intervention d’un tiers fait partie des hypothèses », tout en précisant que « les circonstances des faits ayant conduit au décès restent encore à établir ».
Une autopsie est en cours afin de déterminer notamment si l’étranglement est bien à l’origine de la mort.
L’enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Rennes.
Un important dispositif policier et scientifique a été déployé autour de la zone du drame. Des techniciens de la police scientifique ont procédé à des relevés sur place, tandis que des plongeurs ont poursuivi des recherches dans la Vilaine à la recherche d’éventuels indices.
Le drame a provoqué une vive émotion dans ce quartier situé à quelques minutes à pied du Parlement de Bretagne.