Une adolescente de 15 ans et un jeune de 16 ans, vus avec la victime avant le drame, sont entendus pour « meurtre sur mineur de moins de 15 ans » après la découverte du corps sur les rives de la Vilaine

Rennes : deux mineurs en garde à vue après la mort d’un garçon de 11 ans retrouvé avec un linge autour du cou Une adolescente de 15 ans et un jeune de 16 ans, vus avec la victime avant le drame, sont entendus pour « meurtre sur mineur de moins de 15 ans » après la découverte du corps sur les rives de la Vilaine

Deux mineurs ont été placés en garde à vue à Rennes au lendemain de la découverte du corps sans vie d’un garçon de 11 ans retrouvé sur les rives de la Vilaine avec une serviette de bain mouillée « nouée très serrée autour du cou », selon le parquet.

Un adolescent de 16 ans a été interpellé ce lundi matin à son domicile, avant qu’une jeune fille de 15 ans ne se présente d’elle-même au commissariat dans l’après-midi. Les deux mineurs sont entendus pour « meurtre sur mineur de moins de 15 ans ».

Selon le procureur de la République de Rennes, les deux gardés à vue sont les jeunes qui avaient été vus en compagnie de la victime l’après-midi du drame.

Le corps de l’enfant a été découvert dimanche en fin d’après-midi à proximité du centre-ville, dans une zone située près du fleuve. Selon une source policière, il se trouvait dans un buisson.

L’alerte avait été donnée par un pêcheur ayant entendu des cris d’enfant jugés « inquiétants » avant d’appeler les secours vers 16h40.

Malgré l’intervention des secours, le garçon n’a pas pu être réanimé et son décès a été constaté sur place.

Le parquet a indiqué que « l’intervention d’un tiers fait partie des hypothèses », tout en précisant que « les circonstances des faits ayant conduit au décès restent encore à établir ».

Une autopsie est en cours afin de déterminer notamment si l’étranglement est bien à l’origine de la mort.

L’enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Rennes.

Un important dispositif policier et scientifique a été déployé autour de la zone du drame. Des techniciens de la police scientifique ont procédé à des relevés sur place, tandis que des plongeurs ont poursuivi des recherches dans la Vilaine à la recherche d’éventuels indices.

Le drame a provoqué une vive émotion dans ce quartier situé à quelques minutes à pied du Parlement de Bretagne.​​​​​​​

