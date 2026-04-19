Présidentielle : les Français privilégient un président de 47 ans, honnête et politique selon un sondage Elabe

AA/Istanbul/Sanaa Amir

À un an du scrutin, les Français commencent à préciser leurs attentes concernant le prochain président de la République, selon une enquête Elabe réalisée pour La Tribune Dimanche et publiée par BFMTV.

Dans un contexte de préparation progressive des principales formations politiques, le sondage met en avant une demande de stabilité et de crédibilité du profil présidentiel.

En effet, 51% des personnes interrogées estiment que le futur chef de l’État doit être un responsable politique, contre 36% pour un chef d’entreprise. Par ailleurs, les sensibilités politiques restent partagées entre droite (28%), gauche (19%) et centre (16%).

S’agissant de l’âge, les Français fixent la moyenne idéale à 47 ans. Dans le détail, près de la moitié des sondés (49%) privilégient la tranche des 45-54 ans, tandis que les profils très jeunes ou très âgés sont peu souhaités.

Dans la continuité de ces attentes, les qualités humaines apparaissent centrales. L’honnêteté arrive largement en tête avec 76%, suivie de la proximité avec les citoyens (55%) et du courage (48%).

Concernant les priorités politiques, le pouvoir d’achat domine les préoccupations (44%), devant la sécurité (31%), la santé (30%), puis la dette publique et l’immigration (28%). L’éducation arrive ensuite avec 21%.

De plus, les attentes varient selon les sensibilités politiques : la gauche insiste sur les enjeux sociaux, le bloc central sur la dette et la sécurité, tandis que l’extrême droite met en avant l’immigration et le pouvoir d’achat.

Enfin, sur le rôle du président, 57% des Français souhaitent un dirigeant capable d’apaiser et de rassembler, même au prix d’un ralentissement des réformes. À l’inverse, 42% privilégient un président réformateur, quitte à créer des divisions.

À noter qu’à un an de l’échéance, 45% des sondés estiment déjà trouver un candidat correspondant à leurs attentes, signe d’un paysage politique encore en structuration.

La prochaine élection présidentielle aura lieu en 2027.

