Le chef du parquet national financier affirme vouloir accélérer certaines investigations afin de limiter leur impact sur les échéances politiques, tout en alertant sur de possibles tentatives « d’instrumentalisation » de la justice

Présidentielle 2027 : le PNF veut éviter toute interférence avec le calendrier électoral Le chef du parquet national financier affirme vouloir accélérer certaines investigations afin de limiter leur impact sur les échéances politiques, tout en alertant sur de possibles tentatives « d’instrumentalisation » de la justice

Le procureur de la République financier, Pascal Prache, a assuré ce mardi que le parquet national financier (PNF) cherchait à éviter que ses enquêtes ne « percutent directement le calendrier électoral », à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

« Le sujet, c’est celui de l’application de la loi, mais en essayant aussi de faire en sorte que les investigations aillent suffisamment vite pour ne pas percuter directement le calendrier électoral, autant que possible », a déclaré le chef du PNF sur BFMTV et RMC.

Créé en 2013 et chargé des affaires complexes de corruption, fraude fiscale ou détournement de fonds publics, le parquet national financier est régulièrement accusé par certains responsables politiques d’influencer les échéances électorales à travers l’ouverture d’enquêtes visant des personnalités publiques.

Pascal Prache a rejeté l’idée d’une justice « politique », affirmant que le PNF tentait, « lorsque nous en avons la possibilité », de limiter les effets du calendrier judiciaire sur le débat électoral. Il a toutefois reconnu que les magistrats ne maîtrisaient pas entièrement les délais d’enquête, évoquant notamment le rôle des services enquêteurs et des différents acteurs des procédures.

Le magistrat a également mis en garde contre de possibles « tentatives d’instrumentalisation de l’autorité judiciaire » en période pré-électorale.

« Ce n’est pas parce que nous ouvrons une enquête que, mécaniquement, il y aura derrière une poursuite », a-t-il insisté.

Le PNF est récemment revenu au centre de l’actualité après avoir demandé l’ouverture d’une information judiciaire visant notamment l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, potentiel candidat à la présidentielle de 2027. L’enquête porte sur des soupçons de détournement de fonds publics, harcèlement moral et prise illégale d’intérêts au sein de la communauté d’agglomération du Havre, dont il est maire.

Pascal Prache a rappelé qu’une plainte déposée fin 2023 avait conduit à l’ouverture d’une enquête préliminaire, avant qu’une plainte avec constitution de partie civile ne rende « automatique » l’ouverture d’une information judiciaire.

Une enquête préliminaire visant Dominique de Villepin, autre possible candidat à l’élection présidentielle, a également été ouverte par le PNF concernant des statuettes reçues lorsqu’il était ministre et qu’il aurait conservées par la suite.​​​​​​​

