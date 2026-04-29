Le chef du RN défend un geste « symbolique » sans remettre en cause l’appartenance de la France à l’Union européenne

Présidentielle 2027 : Jordan Bardella veut retirer le drapeau européen de l’Élysée Le chef du RN défend un geste « symbolique » sans remettre en cause l’appartenance de la France à l’Union européenne

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a affirmé ce mercredi qu’il retirerait le drapeau de l’Union européenne du perron de l’Élysée et de Matignon s’il était élu à la présidentielle de 2027, invoquant un choix « symbolique » au profit du seul drapeau français.

« Je pense que je ne laisserais que le drapeau français parce que c’est un symbole », a-t-il déclaré sur BFMTV, précisant que cette décision concernerait à la fois le palais de l’Élysée, siège de la présidence de la République, et l’hôtel de Matignon, résidence officielle du Premier ministre.

Le dirigeant du RN, parti classé à l’extrême droite et historiquement eurosceptique (critique à l’égard de l’Union européenne), a justifié sa position par la portée « historique » et « symbolique » de l’Élysée, qu’il a qualifié de « maison du peuple français ».

Interrogé sur une éventuelle remise en cause de l’appartenance de la France à l’Union européenne, il a toutefois écarté l’hypothèse d’un « Frexit », terme désignant une sortie de la France de l’UE, affirmant vouloir « tout changer sans rien détruire ». Le RN a en effet abandonné ces dernières années son projet de sortie de l’Union au profit d’une ligne visant à renégocier les traités européens.

Cette prise de position intervient dans un contexte de controverses récentes autour de la présence du drapeau européen sur les bâtiments publics. Fin mars, plusieurs maires RN élus lors des élections municipales ont retiré ce drapeau de leurs mairies, une initiative qualifiée de « populiste » par le gouvernement.

« C’est de leur responsabilité, ils ne sont pas sous ma tutelle », a réagi Jordan Bardella, prenant ses distances avec ces décisions locales.

Âgé de 30 ans, l’eurodéputé (membre du Parlement européen) doit être le candidat du RN à la présidentielle de 2027 si Marine Le Pen, figure historique du parti, est empêchée de se présenter en raison de procédures judiciaires en cours.​​​​​​​

