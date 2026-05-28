Patrick Balkany à nouveau condamné à de la prison ferme pour détournement de fonds publics

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné ce jeudi Patrick Balkany à 15 mois d’emprisonnement ferme dans un premier dossier et à trois ans ferme dans un second dossier de détournement de fonds publics, sans prononcer de mandat de dépôt en raison de son âge et de son état de santé.

L’ancien maire de Levallois-Perret, âgé de 77 ans, n’était pas présent au délibéré en raison d’une hospitalisation, selon son avocat Me Robin Binsard, qui a annoncé faire appel des deux décisions.

Le tribunal a également condamné l’ex-élu à des amendes de 350.000 et 500.000 euros, ainsi qu’à dix ans d’inéligibilité et cinq ans d’interdiction d’exercer une fonction publique.

Dans le premier dossier, Patrick Balkany était poursuivi pour avoir utilisé les fonds d’une association subventionnée par la municipalité, le Comité de développement économique et d'intérêt local (Codeeil), afin d’assurer un complément de rémunération à un ancien collaborateur proche, pour un montant estimé à environ 300.000 euros.

Dans le second volet, il lui était reproché d’avoir affecté entre 2010 et 2015 plusieurs policiers municipaux et un agent territorial à des tâches personnelles, notamment comme chauffeurs privés.

Lors du délibéré, la présidente du tribunal, Céline Ballerini, a estimé que les faits révélaient « la légèreté avec laquelle les élus de la République peuvent s’affranchir des règles et des lois » qu’ils sont censés faire respecter. Elle a également regretté que Patrick Balkany ait conservé « un discours inchangé » malgré ses précédentes condamnations.

Au procès, le procureur avait décrit l’ancien élu comme un « démiurge omnipotent » ayant transformé certains policiers municipaux en « hommes à tout faire » et « quasiment des domestiques ». La défense avait dénoncé une enquête « lacunaire » et une « parodie de justice ».

Ce nouveau jugement s’ajoute à une longue série de condamnations judiciaires visant le couple Balkany, figure de la vie politique de Levallois-Perret pendant près de 35 ans.

En 2019 et 2020, Patrick Balkany avait été condamné à plusieurs peines de prison pour fraude fiscale et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Avec son épouse Isabelle Balkany, il avait été reconnu coupable d’avoir dissimulé au fisc environ 13 millions d’euros d’avoirs, notamment des villas au Maroc et dans les Caraïbes via des sociétés offshore et des prête-noms.

En appel, les peines avaient été ramenées en 2023 à quatre ans et demi de prison pour Patrick Balkany et trois ans et demi pour son épouse, assorties de 100.000 euros d’amende chacun et de dix ans d’inéligibilité. Ces condamnations ont été définitivement confirmées en cassation en 2024.

Patrick Balkany a déjà effectué plusieurs périodes de détention, notamment à la prison de la Santé en 2019 puis en 2022, avant de bénéficier d’aménagements de peine pour raisons médicales. Il a obtenu une liberté conditionnelle en janvier 2026.

Plus tôt dans sa carrière politique, il avait déjà été condamné en 1996 pour prise illégale d’intérêts, après l’emploi d’agents municipaux pour des travaux sur sa propriété privée. Malgré ses multiples condamnations, il reste soutenu par une partie des habitants de Levallois-Perret, bien qu’il soit désormais politiquement marginalisé et inéligible.





