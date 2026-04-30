En pleine crise régionale, la France affiche une ligne ferme face à l’Iran tout en plaidant pour une désescalade diplomatique au Moyen-Orient

Paris réaffirme son soutien militaire aux Émirats et presse pour la réouverture du détroit d’Ormuz En pleine crise régionale, la France affiche une ligne ferme face à l’Iran tout en plaidant pour une désescalade diplomatique au Moyen-Orient

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La France a réaffirmé ce jeudi sa solidarité militaire avec les Émirats arabes unis et appelé à la réouverture « immédiate » du détroit d’Ormuz, à l’issue d’un entretien entre Jean-Noël Barrot et son homologue émirien Abdallah ben Zayed Al Nahyane.

Lors de cette rencontre à Abou Dhabi, le chef de la diplomatie française a condamné « très fermement » les attaques attribuées à l’Iran contre ses voisins, notamment les Émirats arabes unis, et réaffirmé la disponibilité de Paris à contribuer à leur défense dans le cadre de l’accord bilatéral liant les deux pays.

Dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, les deux ministres ont insisté sur la nécessité de consolider les cessez-le-feu en Iran et au Liban, tout en appelant à un règlement politique durable visant à garantir la stabilité régionale.

Jean-Noël Barrot a également plaidé pour la réouverture « inconditionnelle, sans restriction et immédiate » du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial d’hydrocarbures. Il a rappelé que la France était prête à participer, avec ses partenaires, à la sécurisation de cette voie maritime dans le cadre d’une initiative franco-britannique visant à garantir la liberté de navigation.

Le ministre a par ailleurs réitéré l’engagement de la France en faveur d’une solution diplomatique pour empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire et pour répondre aux préoccupations liées à ses programmes balistiques et de drones, ainsi qu’à ses activités jugées déstabilisatrices dans la région.

Les discussions ont également porté sur les répercussions du conflit régional, notamment au Liban, où Paris appelle au respect strict du cessez-le-feu et au renforcement des institutions étatiques face aux acteurs non étatiques.

Les deux parties ont enfin convenu de poursuivre leur coordination étroite afin de soutenir les efforts diplomatiques en cours et contribuer à la stabilité du Moyen-Orient, alors que la région reste marquée par des tensions sécuritaires et énergétiques majeures.​​​​​​​