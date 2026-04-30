Les participants ont appelé à la libération des militants arrêtés et déployé une grande banderole portant l’inscription : « S’ils bloquent la flottille, on bloque tout. Free Palestine »

Paris : manifestation contre l’attaque israélienne visant la Flottille mondiale Sumud Les participants ont appelé à la libération des militants arrêtés et déployé une grande banderole portant l’inscription : « S’ils bloquent la flottille, on bloque tout. Free Palestine »

AA / Paris

Des manifestants se sont réunis à Paris pour dénoncer l’attaque israélienne visant la Flottille mondiale Sumud, interceptée en eaux internationales alors qu’elle se dirigeait vers Gaza avec de l’aide humanitaire.

Des soutiens de la cause palestinienne ont convergé vers la place de la République, dans la capitale française.

Ils ont brandi des drapeaux palestiniens, libanais et iraniens, tout en exprimant leur colère contre l’opération de l’armée israélienne. Les participants ont également appelé à la libération des militants arrêtés et déployé une grande banderole portant l’inscription : « S’ils bloquent la flottille, on bloque tout. Free Palestine ».

Le député de La France insoumise (LFI) Louis Boyard a déclaré lors du rassemblement : « Il faut dire fermement à Netanyahu que les eaux internationales ne lui appartiennent pas, pas plus que la Palestine ou le sud du Liban. »

Il a également dénoncé la situation des peuples palestinien, libanais et iranien, affirmant soutenir « tous les peuples opprimés » et critiquant le silence des autorités françaises concernant les ressortissants français détenus.

Le sénateur du Parti communiste français (PCF) Ian Brossat a affirmé que la mobilisation en faveur des Palestiniens se poursuivrait, appelant à des sanctions contre le gouvernement israélien et à une reconnaissance de la situation de colonisation.

L’avocat des militants français de la flottille, Romain Ruiz, a rappelé qu’il s’exprimait déjà sur ce sujet l’an dernier au même endroit, estimant que la mobilisation devait se poursuivre tant que les droits des Palestiniens et des participants à la flottille ne seraient pas respectés.

Il a jugé « inacceptable » le silence des autorités françaises et appelé le gouvernement à réagir.

Il a également souligné que les principes républicains de « liberté, égalité, fraternité » devaient être appliqués concrètement.

Selon lui, la détention des activistes français par Israël est « illégale » et leurs actions sont légitimes.

Enfin, il a rappelé les décisions de la Cour internationale de Justice concernant Gaza, affirmant que la flottille s’inscrivait dans le respect de ces décisions, qui reconnaissent une situation de famine et appellent les États à agir pour y mettre fin.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir