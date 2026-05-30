Écharpes, drapeaux et souvenirs aux couleurs du club parisien étaient proposés aux supporters sur la place de la République avant la finale de la Ligue des champions.

Paris : Les vendeurs ambulants profitent de l'engouement autour de la finale du PSG Écharpes, drapeaux et souvenirs aux couleurs du club parisien étaient proposés aux supporters sur la place de la République avant la finale de la Ligue des champions.

Des vendeurs ambulants ont installé leurs stands sur la place de la République, à Paris, pour proposer écharpes, drapeaux et autres produits dérivés du Paris Saint-Germain à quelques heures de la finale de la Ligue des champions.

L'affluence observée autour des points de vente témoigne de l'engouement suscité par l'événement, alors que de nombreux supporters cherchent à afficher les couleurs du club avant le coup d'envoi de la rencontre prévue ce samedi soir.

Le Paris Saint-Germain affrontera Arsenal en finale de la Ligue des champions à la Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie. Le club de la capitale tentera de conserver son titre européen après avoir remporté la compétition la saison dernière en dominant l'Inter Milan en finale.

Cette nouvelle finale représente une occasion pour le PSG de confirmer son statut parmi les grandes puissances du football européen et d'inscrire un peu plus son nom dans l'histoire de la compétition. À Paris, l'attente est palpable dans les rues et les lieux de rassemblement des supporters, où l'espoir d'un nouveau sacre continental anime les discussions à quelques heures du match.