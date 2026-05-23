L’intervention, réalisée le 15 mai 2026, a consisté en la localisation puis l’interception du navire dans la zone maritime sud de l’océan Indien (ZMSOI)

Océan Indien: la Marine nationale française saisit 815 kg d’héroïne lors d’une opération en haute mer L’intervention, réalisée le 15 mai 2026, a consisté en la localisation puis l’interception du navire dans la zone maritime sud de l’océan Indien (ZMSOI)

AA/Istanbul/Sanaa Amir

La Marine nationale française a mené une opération de lutte contre les trafics illicites en mer dans le Sud de l’océan Indien, ayant abouti à la saisie de 815 kg d’héroïne et dérivés à bord d’un boutre suspecté de trafic de stupéfiants. L’institution a indiqué ces éléments le vendredi 22 mai, dans un communiqué officiel diffusé sur sa page.

L’intervention, réalisée le 15 mai 2026, a consisté en la localisation puis l’interception du navire dans la zone maritime sud de l’océan Indien (ZMSOI), suivie d’une opération de visite et de contrôle ayant permis la découverte de la cargaison.

Cette action s’inscrit dans une intensification des opérations françaises contre les trafics maritimes dans la région : il s’agit de la quatrième saisie en un mois, portant à plus de 4,4 tonnes le total des stupéfiants interceptés récemment, principalement de la méthamphétamine et de l’héroïne.

L’opération a été conduite sous l’autorité du préfet de La Réunion, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer (DDG AEM), en coordination avec les autorités judiciaires, et dans le respect des conventions des Nations Unies sur le droit de la mer et la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Les moyens militaires engagés ont agi sous le contrôle opérationnel du commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), mobilisés dans le cadre de la surveillance et de la sécurisation des routes maritimes.

La ministre des Armées et des anciens combattants Catherine Vautrin a réagi sur le réseau social américain X en déclarant :

« Nouveau coup dur porté aux réseaux criminels : la Marine nationale a localisé puis intercepté un navire suspect en océan Indien et a procédé à la saisie de 815 kg d’héroïne à son bord. Les armées françaises ne relâchent pas l’effort contre les trafics en haute mer et leurs effets. Leur action s’inscrit dans le strict respect des conventions des Nations Unies sur le droit de la mer et contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. »

La Marine nationale française avait déjà enregistré en 2025 un niveau record de saisies de stupéfiants, avec 87 tonnes interceptées au total, selon son bilan annuel. La cocaïne constituait la part la plus importante des produits saisis, avec 56 tonnes, suivie du cannabis avec 26 tonnes. Les méthamphétamines représentaient environ 4 tonnes, tandis que l’héroïne s’élevait à 300 kg.

Les opérations étaient principalement concentrées dans la zone Antilles-Guyane, qui représentait 38 % des saisies, devant l’océan Indien, à hauteur de 31 %, confirmant l’importance stratégique de ces deux espaces maritimes dans la lutte contre les trafics internationaux.