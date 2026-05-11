Selon les informations d'Anadolu, un tireur est arrivé en trottinette avant d'ouvrir le feu dans dans le quartier des Moulins, quelques jours après une précédente attaque armée dans le même secteur sur fond de tensions liées au narcotrafic

Nice : une fusillade fait au moins deux morts et plusieurs blessés en pleine journée dans le quartier des Moulins Selon les informations d'Anadolu, un tireur est arrivé en trottinette avant d'ouvrir le feu dans dans le quartier des Moulins, quelques jours après une précédente attaque armée dans le même secteur sur fond de tensions liées au narcotrafic

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Une fusillade survenue ce lundi dans le quartier des Moulins à Nice a fait au moins deux morts et plusieurs blessés, selon des informations recueillies par Anadolu.

Selon un premier bilan communiqué par les autorités locales, deux personnes ont été tuées, trois blessées grièvement et trois autres plus légèrement atteintes.

D’après un témoin interrogé par Anadolu, un homme arrivé en trottinette a ouvert le feu « au hasard » dans une épicerie située place des Amaryllis, au cœur du quartier des Moulins, avant de prendre la fuite.

Les secours et d’importants effectifs de police ont été déployés sur place, tandis que les opérations se poursuivaient en fin d’après-midi.

Sur le réseau social américain X, le préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Hottiaux, a appelé la population à éviter le secteur afin de ne pas gêner l’intervention des forces de sécurité et des secours.

Le préfet s’est rendu sur place aux côtés du procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, et du maire de Nice, Eric Ciotti.

Dans un message publié sur X, le maire de Nice a dénoncé « une nouvelle fusillade terrifiante » et estimé que « la guerre contre le narcotrafic ne peut pas se solder par une défaite de la République ».

Il a également réclamé « une réaction à la hauteur » de l’État, notamment en matière d’effectifs policiers.

Cette fusillade intervient dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes dans le quartier des Moulins.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des tirs visant la façade d’un commerce situé boulevard Paul Montel avaient déjà été signalés dans le secteur, accompagnés d’une explosion dont l’origine exacte n’a pas encore été déterminée.

Selon le parquet de Nice, six étuis de calibre 9 mm avaient été retrouvés sur place et une enquête pour « tentative d’homicide en bande organisée » et « association de malfaiteurs » avait été ouverte.

Les autorités n’avaient alors recensé aucun blessé.

Quelques semaines auparavant, le préfet des Alpes-Maritimes avait indiqué que plusieurs opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants avaient permis de réduire le nombre de points de deal actifs dans le quartier des Moulins, considéré comme l’un des principaux secteurs sensibles de Nice en matière de narcotrafic.

La nouvelle fusillade survient également deux jours après la mort de deux adolescents dans un autre quartier de Nice, dans des circonstances distinctes.​​​​​​​