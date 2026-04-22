La vidéo de ces violences policières présumées a été diffusée mardi soir sur le réseau social X, par Maître Sefen Guez Guez, avocat de la victime, provoquant un véritable tollé.

Nice : plainte et enquête après une violente agression filmée, impliquant deux hommes se revendiquant policiers La vidéo de ces violences policières présumées a été diffusée mardi soir sur le réseau social X, par Maître Sefen Guez Guez, avocat de la victime, provoquant un véritable tollé.

AA/Nice/Feïza Ben Mohamed

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice à la suite d’une plainte déposée pour une violente agression survenue samedi 18 avril 2026 dans le quartier sensible de l’Ariane, à l’est de la ville.



La scène, filmée par un habitant et diffusée mardi soir par l’avocat de la victime, Maître Sefen Guez Guez, montre deux hommes frappant le jeune homme à terre, tout en se revendiquant policiers.



Selon les informations recueillies par Anadolu, les faits se déroulent aux alentours de 5 heures du matin, devant le domicile de la victime, née en 2003.



Sur la vidéo, deux individus apparaissent en train de lui porter de multiples coups, notamment alors qu’il se trouve au sol. Les images captent également des propos explicites, et permettent d’entendre les deux agresseur affirmer « C’est nous la police ! » alors que leur victime exhorte un témoin à appeler les forces de l’ordre pour mettre fin à son calvaire.



Cette séquence, massivement relayée sur les réseaux sociaux, a provoqué un vif émoi et l’ouverture d’une enquête judiciaire qui permettra notamment de confirmer ou d’infirmer la qualité de policiers des deux agresseurs.



Dans un texte publié sur le réseau social X, l’avocat de la victime, Me Guez Guez pointe « un nouveau dossier de violence policière présumée » et décrit « un véritable déchaînement de violence de la part de deux individus se revendiquant policiers ».



Il indique que la procédure a été engagée à partir du témoignage d’un riverain ayant filmé la scène. L’avocat niçois avance de fait deux hypothèses : celle de policiers en exercice ou celle d’individus usurpant cette qualité, même si, selon lui, les éléments en sa possession orientent vers la première. Il demande « qu’une enquête exigeante soit réalisée sans délai » et que « tout soit fait pour interpeller les auteurs ».



« Nous demandons que toute lumière soit faite sur cette affaire. Aujourd’hui il y a une présomption que ce sont effectivement des policiers qui ont agi. J’aimerais me tromper » à par ailleurs déclaré l’avocat dans un entretien à Anadolu.



Dans la plainte consultée par Anadolu, la victime décrit une altercation verbale qui dégénère rapidement alors qu’il se trouve au téléphone.



Dans ce contexte, les deux individus situés à proximité pensent qu’il s’adresse à eux et des insultes sont échangées, avant que les deux hommes ne passent à l’agression physique. Selon sa déposition, la victime reçoit des coups de poing au visage, avant d’être saisi par les cheveux et projeté au sol. Les violences se poursuivent alors qu’il est à terre, notamment par des coups de pied portés sur l’ensemble du corps.



Le jeune homme indique avoir tenté de se défendre et être parvenu à se relever, mais l’un des agresseurs se jette de nouveau sur lui, l’attrape par les cheveux et le ramène au sol, tandis que le second intervient également. Il précise qu’au moment où il demande à un voisin d’appeler la police, les deux individus affirment être eux-mêmes policiers, comme en atteste la vidéo.



Toujours selon la plainte, l’un des hommes profite de la situation pour lui dérober des effets personnels tombés au sol pendant l’agression. La victime déclare avoir ensuite reçu un coup qui la met hors de combat. L’intervention d’un autre voisin met fin à la scène, provoquant la fuite des deux individus à pied en direction du commissariat de l’Ariane, tout en continuant à proférer des insultes.



Le plaignant indique que les forces de l’ordre se sont rendues sur place après les faits et qu’il a ensuite pu être examiné à l’hôpital Pasteur de Nice, où un certificat médical a été établi.

Celui-ci mentionne plusieurs blessures, dont des dermabrasions au genou gauche, au bras gauche et à l’omoplate droite, un hématome à la lèvre supérieure ainsi qu’une plaie à l’oreille droite. Ces éléments ont été versés au dossier.



Dans sa déposition, la victime décrit deux hommes d’environ 30 ans, de corpulence « très athlétique » et pense être en mesure de les reconnaître.



La plainte a été déposée contre X. L’enquête ouverte par le parquet de Nice doit désormais permettre d’identifier les deux hommes visibles sur la vidéo, d’établir leur qualité et de préciser les circonstances exactes de cette agression.