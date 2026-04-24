Une vidéo virale de l’agression, survenue le 18 avril, a conduit à leur identification et à leur renvoi en correctionnelle le 1er juin

Nice : deux CRS renvoyés devant le tribunal pour violences et vol après une agression filmée Une vidéo virale de l’agression, survenue le 18 avril, a conduit à leur identification et à leur renvoi en correctionnelle le 1er juin

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Deux fonctionnaires de police appartenant aux compagnies républicaines de sécurité (CRS), unité spécialisée dans le maintien de l’ordre en France, seront jugés le 1er juin devant le tribunal correctionnel de Nice pour violences aggravées et vol aggravé, a indiqué le parquet à l’issue de leur garde à vue.

Les deux hommes, nés en 1998 et 1999 et affectés dans une unité de CRS en déplacement à Nice, sont soupçonnés d’avoir agressé un jeune homme de 23 ans dans le quartier de l’Ariane, alors qu’ils n’étaient pas en service. L’agression, survenue le 18 avril, a été filmée par un riverain et largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Selon les éléments communiqués par le procureur de la République, Damien Martinelli, la victime a reçu plusieurs coups au visage, a été projetée au sol puis frappée à nouveau alors qu’elle tentait de s’éloigner. L’un des mis en cause est également suspecté d’avoir dérobé des effets personnels tombés au sol, dont environ 100 euros et un permis de conduire.

Le juge des libertés et de la détention (magistrat chargé de statuer sur les mesures de contrainte avant jugement) a été saisi d’une demande de placement sous contrôle judiciaire des deux suspects, incluant notamment l’interdiction de porter une arme et de paraître à Nice jusqu’à l’audience.

L’enquête avait été ouverte le 21 avril, après le dépôt de plainte de la victime et la transmission d’une vidéo par son père aux autorités. Le lendemain, les deux policiers se sont présentés d’eux-mêmes aux services de police, accompagnés de leur hiérarchie, avant d’être placés en garde à vue.

D’après la plainte, une altercation aurait éclaté après que les deux hommes, décrits comme alcoolisés, ont cru être insultés par la victime alors qu’elle téléphonait. La situation a ensuite dégénéré en violences physiques. La victime affirme avoir été frappée à coups de poing, tirée par les cheveux, puis rouée de coups au sol.

Un certificat médical établi au centre hospitalier Pasteur de Nice fait état de plusieurs blessures, dont des dermabrasions, un hématome à la lèvre et une plaie à l’oreille.

L’affaire a été rendue publique par l’avocat de la victime, Sefen Guez Guez, qui a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux, évoquant des faits de « violences policières présumées ». Sur les images, les agresseurs déclarent notamment « c’est nous la police » en réponse aux appels à prévenir les forces de l’ordre.

Interrogé après les annonces du parquet, l’avocat a indiqué attendre que « justice soit faite », soulignant le rôle déterminant de la vidéo dans l’identification et la reddition des suspects.

Cette affaire intervient dans un contexte de sensibilité accrue autour des accusations de violences impliquant des membres des forces de l’ordre en France.

