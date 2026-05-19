« Le trafic de drogue recule, nous gagnons des batailles », a affirmé Laurent Nuñez, ajoutant ne pas pouvoir « laisser dire que l’État est dépassé dans la lutte contre le narcotrafic »

Narcotrafic : le ministre français de l’Intérieur affirme que le trafic de drogue « recule » en France « Le trafic de drogue recule, nous gagnons des batailles », a affirmé Laurent Nuñez, ajoutant ne pas pouvoir « laisser dire que l’État est dépassé dans la lutte contre le narcotrafic »

Le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez a assuré mardi que le trafic de stupéfiants « recule » en France, tout en reconnaissant que « la guerre est loin d’être gagnée » contre le narcotrafic.

Invité de BFMTV-RMC, Laurent Nuñez a estimé que les autorités obtenaient néanmoins « des gains significatifs » dans la lutte contre les réseaux criminels.

« Le trafic de drogue recule, nous gagnons des batailles », a déclaré le ministre, quelques jours après la fusillade meurtrière survenue dans le quartier des Moulins à Nice.

« Je ne peux pas laisser dire que l’État est dépassé dans la lutte contre le narcotrafic », a-t-il insisté, rejetant les critiques visant l’action des autorités françaises.

Le ministre a souligné que plusieurs points de deal avaient été démantelés dans le quartier concerné, affirmant que leur nombre était passé de douze à deux.

Le 11 mai dernier, deux personnes ont été tuées dans une fusillade survenue dans le quartier des Moulins à Nice. Trois suspects ont depuis été mis en examen et placés en détention provisoire, selon le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli.

Interrogé également sur la finale de la Ligue des Champions qui opposera le club français PSG au club londonien d'Arsenal, Laurent Nuñez a assuré que les autorités françaises seraient pleinement mobilisées afin de garantir la sécurité autour de l’événement.

"Il y aura un dispositif visant à contenir les débordements" et "il y aura évidemment une riposte de la sécurité intérieure" en cas de débordement, avertit le ministre.

