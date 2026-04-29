« La France n’a qu’un seul objectif au Liban : se tenir aux côtés de l’État et du peuple libanais pour œuvrer à la paix et à une stabilisation durable », a écrit la ministre française des Armées, Catherine Vautrin

Moyen-Orient : Paris appelle au respect du cessez-le-feu et à la souveraineté du Liban « La France n’a qu’un seul objectif au Liban : se tenir aux côtés de l’État et du peuple libanais pour œuvrer à la paix et à une stabilisation durable », a écrit la ministre française des Armées, Catherine Vautrin

La France a réaffirmé mercredi son engagement en faveur de la stabilité du Liban, appelant l’ensemble des parties à respecter le cessez-le-feu et à préserver la souveraineté du pays.

Dans un message publié sur le réseau social X, la ministre française des Armées, Catherine Vautrin, a déclaré que « la France n’a qu’un seul objectif au Liban : se tenir aux côtés de l’État et du peuple libanais pour œuvrer à la paix et à une stabilisation durable ».

Elle a insisté sur la nécessité pour « toutes les parties » de « respecter le cessez-le-feu » et de « préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban ».

La ministre a également mis en cause le Hezbollah, affirmant qu’il avait « commis la faute inacceptable d’avoir entraîné le Liban dans la guerre » et l’appelant à « mettre fin à toute attaque contre Israël ».

Elle a parallèlement estimé qu’Israël devait « se retirer du territoire libanais », tout en soulignant que « le désarmement du Hezbollah doit être poursuivi par les Libanais, avec le soutien de la communauté internationale ».

Par ailleurs, Catherine Vautrin a condamné « fermement » les attaques visant la FINUL, les qualifiant d’« injustifiables ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes à la frontière entre le Liban et Israël, où les appels internationaux à la désescalade se multiplient.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes intensifiées contre le Liban ont fait plus de 2 500 morts et déplacé plus d’un million de personnes, selon les autorités libanaises.

Un cessez-le-feu de dix jours avait été annoncé pour la première fois le 16 avril, mais il a été à plusieurs reprises violé.

Jeudi dernier, le président américain Donald Trump a déclaré qu’Israël et le Liban avaient accepté de prolonger leur cessez-le-feu de trois semaines à l’issue d’un second cycle de négociations de haut niveau à la Maison Blanche.

Par ailleurs, un accord de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis est en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre, mettant fin à une guerre de deux ans menée par Israël, qui a fait plus de 72 000 morts, en majorité des femmes et des enfants, et plus de 172 000 blessés depuis octobre 2023.