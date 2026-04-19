- « S’en prendre à des casques bleus, qui sont des soldats de la paix, constitue non seulement un crime de guerre, mais aussi une atteinte à la communauté internationale », a ajouté le chef de la diplomatie française

Mort d'un soldat français au Liban : Jean-Noël Barrot exprime sa « profonde tristesse » et sa « profonde indignation » - « S’en prendre à des casques bleus, qui sont des soldats de la paix, constitue non seulement un crime de guerre, mais aussi une atteinte à la communauté internationale », a ajouté le chef de la diplomatie française

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exprimé dimanche sa « profonde tristesse » et sa « profonde indignation » après la mort du sergent-chef Florian Montorio, tué lors d’une attaque contre la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

« Ce matin, je ressens, comme beaucoup de Français je crois, une profonde tristesse et une profonde indignation », a-t-il déclaré, au micro de la Radio J, soulignant la douleur suscitée par la mort d’un militaire « qui n’avait pas 40 ans ».

Le chef de la diplomatie française a également évoqué les autres victimes de l’attaque, précisant que trois soldats ont été blessés et sont actuellement pris en charge.

Il a adressé ses condoléances à la famille et aux proches du militaire décédé, affirmant la solidarité de la nation française.

Jean-Noël Barrot a par ailleurs condamné fermement l’attaque, estimant qu’« s’en prendre à des casques bleus, qui sont des soldats de la paix, constitue non seulement un crime de guerre, mais aussi une atteinte à la communauté internationale ».

Le ministre a rappelé que les militaires français engagés au sein de la FINUL servent à la fois la France et la paix internationale sous mandat des Nations unies, saluant « leur bravoure et leur dévouement ».

Pour rappel , samedi, le sergent-chef Florian Montorio du 17ᵉ régiment du génie parachutiste, a été tué au sud du Liban lors d’une attaque contre un convoi de la FINUL, a annoncé le président français Emmanuel Macron sur le réseau social américain X.

Selon le chef de l’État français, « trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués ». Il a ajouté que « tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah », appelant les autorités libanaises à « arrêter immédiatement les coupables et prendre leurs responsabilités aux côtés de la FINUL ».



Le Hezbollah a nié tout lien avec l'attaque qui a coûté la vie au sergent-chef Florian Montorio du 17ᵉ régiment du génie parachutiste, tué au sud du Liban lors d'une opération visant un convoi de la FINUL.