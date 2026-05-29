Le membre de l'Union juive française pour la paix estime que l'histoire des Juifs dans les pays musulmans contredit les amalgames entre Musulmans et antisémitisme et considère qu'Israël est issu d'un projet colonial occidental.

Michel Ouaknine : « Aucun juif des pays arabes et musulmans n'a été déporté pendant la Shoah » Le membre de l'Union juive française pour la paix estime que l'histoire des Juifs dans les pays musulmans contredit les amalgames entre Musulmans et antisémitisme et considère qu'Israël est issu d'un projet colonial occidental.

AA / Paris / Ümit Dönmez

Pour Michel Ouaknine, membre de l'Union juive française pour la paix (UJFP), le fait qu'« aucun juif des pays arabes et musulmans n'a été déporté pendant la Shoah » constitue un rappel historique essentiel face aux discours qui associent les Musulmans à l'antisémitisme, tandis que la confusion entre antisionisme et antisémitisme sert selon lui à délégitimer les critiques adressées à Israël.

« Aucun juif des pays arabes et musulmans n'a été déporté pendant la Shoah », a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à Anadolu.

« C'est un peu pour m'opposer à cette espèce de discours qui voudrait que les Musulmans ou les Arabes n'aiment pas les Juifs et vice versa », a-t-il poursuivi.

Le membre de l'UJFP estime que les relations entre Juifs et Musulmans ne peuvent être réduites aux tensions contemporaines autour de la question palestinienne et juge que certaines représentations véhiculées dans le débat public français reposent sur une lecture erronée de l'histoire.

Michel Ouaknine s'est également exprimé sur l'utilisation des notions d'antisémitisme et d'antisionisme dans le débat politique.

« L'antisémitisme n'est juste qu'une forme du racisme, au même titre que l'islamophobie », a-t-il souligné.

« Le sionisme, c'est autre chose, c'est un mouvement politique et avec un certain nombre d'opinions que je partage pas, c'est pour ça que je suis antisioniste », a-t-il ajouté.

Selon lui, les deux concepts relèvent de registres différents.

« De la même façon que l'on peut être par exemple gaulliste et anti-gaulliste, on peut être aussi sioniste ou antisioniste », a-t-il expliqué.

Interrogé sur les origines d'Israël, Michel Ouaknine a développé une lecture historique qu'il rattache directement à l'histoire coloniale européenne.

« Il faut savoir qu'Israël a été créé à un moment où la France avait encore des colonies », a-t-il déclaré.

« C'est dans un esprit colonial que la France s'est alliée à l'Angleterre », a-t-il poursuivi.

Selon lui, les puissances occidentales cherchaient alors à préserver leurs intérêts stratégiques au Proche-Orient.

« L'idée, c'était qu'il y ait une présence européenne » dans la région, a-t-il affirmé.

« C'était à l'origine une colonie franco-anglaise, on va dire, soutenue par l'Occident en général », a-t-il ajouté.

Le militant a également rappelé ce qu'il considère comme le rôle central joué par la France dans le développement militaire israélien.

« Les Français ont été les premiers à envoyer, fournir des jets à l'armée israélienne », a-t-il déclaré.

« Ce sont les Français qui ont aidé les Israéliens à développer leur nucléaire », a-t-il ajouté.

Michel Ouaknine estime que cette relation historique continue de structurer la politique occidentale à l'égard d'Israël.

« Israël, c'est un peu considéré comme notre gardien de l'immeuble, en quelque sorte, qui contrôle le Proche-Orient », a-t-il affirmé.

« Même si on n'est pas tout à fait d'accord avec la façon dont le gardien de l'immeuble sort les poubelles ou qu'on n'aime pas sa façon de faire le ménage, bon, c'est notre gardien, il fait le job, on le garde et on l'aide », a-t-il poursuivi.

Cette logique expliquerait, selon lui, l'absence de rupture politique entre Paris et Tel-Aviv malgré la guerre menée par le gouvernement israélien dans la bande de Gaza.

« C'est tous pareils, ils sont tous d'accord, quelque part », a-t-il déclaré à propos des gouvernements français successifs.

« Il n'était pas question de critiquer Israël », a-t-il ajouté.

Michel Ouaknine considère également que les relations économiques contribuent à cette situation.

« Plus de la moitié des entreprises du CAC 40 travaillent avec Israël », a-t-il affirmé.

« On leur envoie aussi un certain nombre de choses, y compris au point de vue militaire. »

« Tout ce qui est militaire, on a tendance un peu à le cacher sous le tapis », a-t-il ajouté.

Le membre de l'UJFP a par ailleurs dénoncé les poursuites engagées contre plusieurs militants et organisations engagés en faveur de la Palestine.

« Non, c'est ridicule », a-t-il répondu lorsqu'il a été interrogé sur les accusations visant certaines personnalités pro-palestiniennes.

« Nous, Juifs, on a été accusés d'antisémitisme », a-t-il déclaré.

« Le directeur de notre site a été perquisitionné chez lui » et « a passé six heures en garde à vue », a-t-il ajouté.

« On marche sur la tête », a-t-il conclu.

L'Union juive française pour la paix, créée en 1994, est une organisation juive laïque engagée contre le racisme sous toutes ses formes et anticoloniale (et donc, défend les droits du peuple palestinien). Depuis le début de la guerre à Gaza, l'association participe à de nombreuses mobilisations dénonçant les agressions militaires israéliennes et appelant au respect du droit international.