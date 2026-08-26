Mayotte : Lecornu annonce un renforcement militaire et diplomatique de la lutte contre l'immigration clandestine Lecornu a estimé que « les filières s'adaptent, mutent et bénéficient parfois de complicités locales », rendant nécessaire d'« adapter notre réponse »

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présidé mercredi, à Mayotte, une réunion de l'état-major opérationnel chargé de la lutte contre l'immigration clandestine, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez et la ministre des Armées Catherine Vautrin. Il s'agit de son quatrième déplacement dans l'archipel depuis 2017.

« Les Mahorais attendent des résultats »

Lecornu a affirmé qu'« un an et demi après Chido, la reconstruction doit désormais accélérer », ajoutant que « les lois sont votées » et que « près de 4 milliards d'euros sont programmés jusqu'en 2031 ». Il a indiqué être venu, à quelques semaines du budget 2027, « arbitrer sur le terrain, lever les blocages et donner à chaque projet un responsable, une date et un résultat vérifiable ».

Immigration : des résultats en hausse, un « adversaire » qui s'adapte

Sur le volet migratoire, le Premier ministre a fait état sur X de « 16 000 étrangers en situation irrégulière éloignés au premier semestre », qualifiant les résultats de « solides ». Lors de la réunion, le préfet, commandant de l'action de l'État en mer, a précisé un chiffre de 16 500 éloignements depuis le début de l'année, et le ministre de l'Intérieur a évoqué une hausse d'environ 21 % par rapport à la même période en 2025, année où 23 000 éloignements avaient été comptabilisés au total. Il a également rappelé une hausse des effectifs de 50 % pour la police nationale et de 64 % pour la gendarmerie depuis 2017.

Le préfet a signalé, lors de la réunion, que plus de 11 services de l'État sont mobilisés quotidiennement, avec entre 700 et 900 embarcations interceptées chaque année dans l'océan Indien et 900 à 1 000 intrusions maritimes en provenance des Comores et, de plus en plus, de pays d'Afrique des Grands Lacs.

Lecornu a estimé que « les filières s'adaptent, mutent et bénéficient parfois de complicités locales », rendant nécessaire d'« adapter notre réponse ».

Une militarisation renforcée de la protection de l'archipel

Lecornu a annoncé qu'« à droit constant », le gouvernement assume « une militarisation plus importante de la protection de l'archipel », précisant qu'il ne s'agit plus seulement « d'intercepter les embarcations aperçues », mais de « détecter plus tôt, suivre plus longtemps et intervenir avant qu'elles n'atteignent les côtes », dans l'objectif de « faire disparaître les angles morts autour de l'île ».

Selon son message sur le réseau social américain X, les 4 radars seront renouvelés, et des drones de longue endurance, des drones embarqués et des ballons captifs viendront compléter la surveillance. Un poste militaire avancé permanent doit être installé à M'tsamboro. Lors de la réunion, le Premier ministre avait évoqué, dans les mêmes termes, le recours aux drones tactiques et de longue portée, aux ballons stationnaires équipés de capteurs et à l'intelligence artificielle, ainsi que l'installation d'un détachement permanent de la Légion étrangère sur un îlot en position avancée, doté de capacités radar et optiques.

Sur les moyens maritimes, Lecornu a indiqué que le nombre d'intercepteurs est passé de 4 en 2017 à 9 en 2026, et atteindra 13 en 2028, des chiffres corroborés lors de la réunion, où le ministre de l'Intérieur a précisé que dix intercepteurs seront en service d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre a également annoncé l'arrivée d'un nouvel appareil de surveillance aérienne en septembre, et une présence militaire en mer qui doit atteindre « près de 191 jours » cette année, un chiffre à mettre en regard des 137 jours de mer en 2025 et des 126 jours déjà comptabilisés à la date de la réunion, mentionnés par la ministre des Armées.

Cette dernière a par ailleurs détaillé, lors de la réunion, l'opération « Requins » contre le trafic de migrants dans le canal du Mozambique, l'opération « Nephila » menée par le 5e régiment étranger (18 opérations et 441 étrangers interceptés en 2025), la livraison de nouvelles embarcations équipées de radars, ainsi qu'un objectif de nouveaux radars installés d'ici août 2027.

Il a ajouté que magistrats et greffiers seront renforcés en 2027, et confirmé un second établissement pénitentiaire de 250 places, dont le site doit être arrêté et les premières études lancées au premier trimestre 2027.

Lors de la réunion, le ministre de l'Intérieur avait évoqué un renforcement du groupe d'appui opérationnel de la police aux frontières, l'opération « Kinja » (avril-mai), qui a permis plus de 500 interpellations et 119 opérations CODAF, une seconde opération de ce type à venir, plus de 250 opérations contre l'économie informelle menées depuis janvier (contre 150 sur la même période en 2025), ainsi qu'une coordination renforcée contre les réseaux de passeurs sous l'autorité de la police judiciaire.

Un volet diplomatique : bonus-malus sur l'aide au développement

Lecornu a annoncé la création d'un système de bonus-malus sur la part modulable de l'aide publique au développement versée aux Comores et à six pays d'Afrique des Grands Lacs concernés par les flux migratoires vers Mayotte, une aide qu'il a chiffrée à près de 300 millions d'euros en 2024. Selon lui, « un pays qui coopère pleinement avec la France en matière migratoire sera davantage aidé qu'un pays qui ne le fait pas », sur la base de critères publics : départs empêchés, lutte contre les passeurs, laissez-passer consulaires délivrés, retours acceptés, informations échangées et filières démantelées. « L'aide humanitaire directe aux populations ne sera pas concernée », a-t-il précisé, ajoutant que « la solidarité doit aller avec la responsabilité ».