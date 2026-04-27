« Netanyahou est en train d’annexer le Sud-Liban (...) et de commettre un génocide à Gaza », a-t-elle déclaré, ajoutant : « que fait la France ? Rien. », alors que, dans le même temps, elle a adopté 19 trains de sanctions contre la Russie

Mathilde Panot dénonce un « deux poids, deux mesures » dans la politique étrangère de Paris « Netanyahou est en train d’annexer le Sud-Liban (...) et de commettre un génocide à Gaza », a-t-elle déclaré, ajoutant : « que fait la France ? Rien. », alors que, dans le même temps, elle a adopté 19 trains de sanctions contre la Russie

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a dénoncé dimanche un « deux poids, deux mesures » « révoltant » dans la politique étrangère de la France, comparant l’attitude de Paris vis-à-vis de la Russie et d’Israël.

Invitée de l’émission Questions politiques sur France Inter et en partenariat avec Le Monde, la députée a critiqué l’absence, selon elle, de mesures fortes contre Israël, malgré la situation au Moyen-Orient.

« Netanyahou est en train d’annexer le Sud-Liban, de coloniser la Cisjordanie et de commettre un génocide à Gaza », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Que fait la France ? Rien. »

Reprochant à Paris de ne pas adopter de sanctions comparables à celles prises contre la Russie, l’élue insoumise a affirmé : « La France a mené 19 trains de sanctions contre Vladimir Poutine pour ses violations du droit international. »

« Ce deux poids, deux mesures est révoltant », a-t-elle conclu.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient et de débats croissants en France sur la position diplomatique de Paris.

Israël bombarde le Liban et a lancé une offensive terrestre dans le sud depuis une attaque transfrontalière du Hezbollah le 2 mars. La région est en état d’alerte depuis que les États-Unis et Israël ont lancé une offensive aérienne contre l’Iran le 28 février.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes intensifiées contre le Liban ont fait plus de 2 500 morts et déplacé plus d’un million de personnes, selon les autorités libanaises.

Un cessez-le-feu de dix jours avait été annoncé pour la première fois le 16 avril, mais il a été à plusieurs reprises violé.

Jeudi, le président américain Donald Trump a déclaré qu’Israël et le Liban avaient accepté de prolonger leur cessez-le-feu de trois semaines après un second cycle de négociations de haut niveau à la Maison Blanche.

Par ailleurs, un accord de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis est en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre, mettant fin à une guerre de deux ans menée par Israël, qui a fait plus de 72 000 morts, en majorité des femmes et des enfants, et plus de 172 000 blessés depuis octobre 2023.