Les combats ont éclaté tôt le matin dans la capitale Bamako, dans la ville voisine de Kati, à Sévaré dans le centre du pays, ainsi que dans des zones du nord comme Gao et Kidal

Mali : attaques simultanées dans plusieurs régions, situation sous contrôle mais bilan encore incertain Les combats ont éclaté tôt le matin dans la capitale Bamako, dans la ville voisine de Kati, à Sévaré dans le centre du pays, ainsi que dans des zones du nord comme Gao et Kidal

AA/Bamako/ Oumar Sankare

Le Mali a été touché samedi par une vague rare d’attaques terroristes simultanées. Selon des sources et des témoins, des bases militaires ont été ciblées, un hélicoptère a été abattu et dix militants ont été tués lors d’intenses affrontements.

Cependant, le gouvernement a ensuite annoncé que la situation était « sous contrôle », sans fournir d’informations sur le nombre de morts et de blessés ni sur l’ampleur des dégâts causés aux infrastructures militaires.

Les combats ont éclaté tôt le matin dans la capitale Bamako, dans la ville voisine de Kati, à Sévaré dans le centre du pays, ainsi que dans des zones du nord comme Gao et Kidal.

L’armée malienne a qualifié les assaillants de « groupes terroristes ». Des vidéos diffusées par des habitants et des images circulant sur les réseaux sociaux ont été attribuées à des combattants du JNIM, un groupe armé affilié à Al-Qaïda.

Dans le nord, la Front de libération de l’Azawad (FLA), une coalition rebelle dominée par des Touaregs, a affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs positions, dont la résidence du gouverneur à Kidal.

L’ampleur et la simultanéité de ces attaques, qui se sont étendues sur des centaines de kilomètres, constituent un défi majeur pour les autorités maliennes.

- Déroulement des événements

Les attaques ont débuté tôt samedi matin contre plusieurs sites militaires simultanément. À Bamako et dans ses environs, des témoins ont rapporté de lourdes détonations et des échanges de tirs près du camp militaire de Sénou, situé à proximité de l’aéroport international, ainsi que dans le district de Mamaribougou, en périphérie de la capitale.

Une source policière a indiqué à Anadolu, sous couvert d’anonymat n’étant pas autorisée à s’exprimer publiquement, que l’aéroport restait sous contrôle des autorités, avec des patrouilles déployées dans les zones environnantes, malgré des affrontements sporadiques dans certains secteurs.

L’attaque la plus symbolique a visé Kati, qui abrite la principale base militaire du pays ainsi que les résidences du ministre de la Défense Sadio Camara.

Les autorités ont confirmé que ce dernier n’a pas été blessé, mais des témoins affirment que sa résidence a été fortement endommagée, voire partiellement détruite. Abdoulaye Diarra, un habitant de Kati, a déclaré à Anadolu qu’environ dix corps de présumés assaillants avaient été retrouvés.

Dans le nord du Mali, un hélicoptère militaire aurait été abattu près de Wabaria, non loin de la ville de Gao.

La Front de libération de l’Azawad (FLA) a affirmé sur les réseaux sociaux avoir pris le contrôle de positions à Kidal et Gao. Cette coalition dominée par les Touaregs continue de revendiquer le territoire qu’elle appelle Azawad et mène des opérations dans le nord, notamment à Kidal et Gao.

Les Touaregs constituent un important peuple berbère pastoraliste vivant dans le désert du Sahara, en Afrique du Nord et de l’Ouest, notamment au Mali.

Les groupes séparatistes distinguent souvent leur lutte nationaliste et laïque de celle de groupes armés comme le JNIM, bien que des alliances opportunistes aient déjà eu lieu par le passé. Pour eux, l’Azawad ne se limite pas à une question territoriale, mais relève d’un enjeu existentiel : reconnaissance culturelle, dignité et droit à l’autodétermination.

Des images non vérifiées de manière indépendante montrent la résidence du gouverneur à Kidal sous leur contrôle. Des sources sécuritaires et des vidéos de résidents ont également attribué des opérations à des combattants du JNIM dans les zones de Bamako et de Kati. L’ambassade des États-Unis a appelé ses ressortissants à se mettre à l’abri.

Le bilan exact des victimes reste incertain, et l’armée n’avait pas encore publié de rapport opérationnel détaillé en fin de journée samedi. Les combats avaient diminué dans certains quartiers de la capitale à la tombée de la nuit, mais se poursuivaient encore dans d’autres zones.

- Acteurs impliqués

Deux menaces distinctes mais parallèles semblent être à l’œuvre. Le JNIM, principal groupe militant actif dans le centre et le nord du Mali, mène depuis plusieurs années des attaques contre des positions militaires. Bien qu’il n’ait pas officiellement revendiqué les assauts de samedi, plusieurs sources sécuritaires l’associent directement aux opérations dans la région de Bamako-Kati.

La FLA, une coalition de factions touaregs formée fin 2024, revendique des gains territoriaux dans ses bastions traditionnels du nord, dans le cadre d’un agenda davantage orienté vers le séparatisme ou l’autonomie.

Même si les deux groupes ne sont pas liés par une alliance formelle les combattants islamistes cherchant à instaurer un État islamique, tandis que la FLA se revendique largement laïque leurs actions simultanées suggèrent une convergence tactique visant à exploiter les faiblesses des forces maliennes.

- Pourquoi maintenant ?

Le choix du moment n’est pas anodin. Le Mali fait face à des tensions croissantes depuis 2025. Le JNIM a imposé un blocus sur le carburant et les approvisionnements autour de Bamako depuis septembre 2025, provoquant des pénuries et une hausse des prix qui touchent directement la population.

Dans le même temps, la « conférence nationale » de juillet 2025 a prolongé le mandat du président de transition, le général Assimi Goïta, au moins jusqu’en 2030, tout en reportant les élections et en dissolvant les partis politiques.

Ces décisions ont consolidé le pouvoir du régime militaire tout en accentuant son isolement. Après le départ des troupes françaises et de la mission de maintien de la paix de l’ONU (MINUSMA) entre 2023 et 2024, Bamako s’est appuyée sur des éléments du Corps africain russe. Les résultats restent contrastés : certains gains territoriaux dans le nord, mais aussi des pertes importantes et des accusations d’exactions, qui ont parfois contribué à détacher des populations locales.

Les attaques de samedi semblent viser à démontrer que ni le soutien russe ni le discours de « souveraineté » n’ont permis de rétablir la stabilité, tout en mettant les forces maliennes sous pression sur un vaste territoire. La résurgence de la FLA s’inscrit, elle, dans le contexte de l’effondrement de l’accord de paix d’Alger de 2015, largement mis de côté par le régime militaire au profit d’une approche strictement militaire.

- Contexte politique

Assimi Goïta dirige le Mali depuis les coups d’État de 2020 et 2021. Il présente son gouvernement comme une réponse à la corruption et aux ingérences étrangères. Il s’est rapproché de la Russie et d’autres partenaires, tout en formant l’Alliance des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Niger, entraînant la rupture avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Si le discours souverainiste trouve un écho auprès d’une partie de la population, ses détracteurs estiment qu’une approche exclusivement sécuritaire a négligé le dialogue inclusif, le développement économique et la résolution de griefs anciens, notamment la marginalisation du nord, les tensions ethniques et la faiblesse de la gouvernance. Les attaques visant des sites sensibles proches de la capitale, autrefois rares, illustrent désormais les limites de cette stratégie.

La vie civile à Bamako et à Kati a été perturbée, avec des habitants confinés chez eux, des marchés affectés par le blocus et une crainte de nouvelles violences ou de représailles. Les aspirations autonomistes dans le nord persistent depuis plus d’une décennie.

- Et après ?

À la fin de la journée de samedi, l’armée n’avait pas encore publié de réponse détaillée ni de bilan complet des victimes. Une contre-offensive est attendue, possiblement avec un soutien russe, mais un risque d’escalade demeure, notamment des représailles ou un durcissement du blocus.

La Russie fournit un soutien militaire et sécuritaire important à la junte malienne à travers le Corps africain, successeur du groupe Wagner, chargé d’appuyer la lutte contre les groupes armés tout en protégeant le pouvoir en place contre les menaces internes.

La crise malienne ne se limite plus aux zones désertiques reculées : elle touche désormais les abords de la capitale. La capacité des autorités à répondre, non seulement sur le plan militaire mais aussi en s’attaquant aux causes structurelles du conflit, déterminera si ces événements restent isolés ou marquent le début d’une nouvelle phase d’instabilité plus profonde.

* Traduit de l'anglais par Sanaa Amir