Le chef de l’État a réuni à l’Élysée industriels, énergéticiens et artisans pour accélérer la sortie du pétrole et du gaz, dans un contexte de tensions sur les marchés énergétiques

Macron veut faire de l’électrification « un combat national » face aux énergies fossiles Le chef de l’État a réuni à l’Élysée industriels, énergéticiens et artisans pour accélérer la sortie du pétrole et du gaz, dans un contexte de tensions sur les marchés énergétiques

Emmanuel Macron a appelé ce mardi à accélérer « l’électrification de la France » en réunissant à l’Élysée l’ensemble des acteurs de la filière énergétique et industrielle, des groupes EDF et Enedis aux artisans chauffagistes, afin de réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles importées.

« L’électrification est un combat pour notre souveraineté, notre climat et notre compétitivité », a déclaré le chef de l’État lors de cette rencontre consacrée à la transition énergétique.

Le président français a insisté sur la nécessité de « sortir plus vite des énergies fossiles », dans un contexte de flambée des prix du pétrole liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

« Chaque litre de pétrole importé est une dépendance supplémentaire », a-t-il affirmé.

Cette réunion intervient un mois après la présentation par le gouvernement d’un plan de 22 mesures visant à augmenter la consommation d’électricité en France, alors que le pays se trouve en situation de surproduction électrique avec le développement des énergies renouvelables et la relance du nucléaire.

« Nous devons produire et consommer notre électricité décarbonée », a plaidé Emmanuel Macron, estimant que cette stratégie devait permettre à la fois de réduire les émissions de CO2 et de renforcer l’industrie française.

L’exécutif mise notamment sur le développement des pompes à chaleur, équipements électriques destinés à remplacer progressivement les chaudières au gaz ou au fioul. Le gouvernement vise une production annuelle d’un million d’unités d’ici 2030, contre environ 350.000 aujourd’hui.

Pour atteindre cet objectif, « il faut que le gouvernement soutienne et accompagne », a déclaré Stanislas Lacroix, président d’Uniclima, le syndicat des fabricants d’équipements de chauffage. Selon lui, une pompe à chaleur coûte environ trois fois plus cher qu’une chaudière classique, ce qui nécessite « stabilité réglementaire » et aides publiques.

Selon les professionnels du secteur, le développement de cette filière pourrait entraîner la création de plus de 40.000 emplois dans les prochaines années.

L’exécutif entend faire de cette électrification un levier industriel et budgétaire afin de réduire la facture énergétique nationale et la dépendance française aux hydrocarbures importés.​​​​​​​

