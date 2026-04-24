Dans un contexte marqué par les répercussions du conflit régional, le chef de l’État français souligne la nécessité de renforcer la coopération entre l’Europe et le Proche-Orient

Macron appelle à une coopération régionale renforcée au Proche-Orient et réaffirme le soutien de la France au Liban Dans un contexte marqué par les répercussions du conflit régional, le chef de l’État français souligne la nécessité de renforcer la coopération entre l’Europe et le Proche-Orient

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Le président français Emmanuel Macron a indiqué avoir échangé « respectivement avec le Président libanais, Joseph Aoun, le Président syrien Ahmad al-Charaa et le Prince héritier de Jordanie Hussein Ben Abdallah », en marge du Conseil européen informel à Chypre du Sud.

Dans un contexte marqué par les répercussions du conflit régional, le chef de l’État français souligne la nécessité de renforcer la coopération entre l’Europe et le Proche-Orient.

Alors que les pays du Proche-Orient et l’Europe « subissent les conséquences du conflit régional », Emmanuel Macron estime qu’il est « plus que jamais nécessaire de travailler ensemble à un agenda commun de souveraineté, de stabilité et de prospérité pour toute la région ».

Dans cette perspective, il affirme que « le Proche-Orient a vocation à devenir un maillon central des routes d’approvisionnement entre nos deux régions, au bénéfice de nos populations et de nos économies », mettant en avant les enjeux économiques et stratégiques.

La France, de son côté, entend maintenir son engagement dans la région. Le président français assure que « la France sera au rendez-vous ».

Enfin, Paris réaffirme son soutien aux autorités libanaises. Emmanuel Macron précise que la France continuera « à soutenir les autorités libanaises dans leur action en faveur de la souveraineté, du monopole des armes et de l’intégrité territoriale du Liban ».

Il ajoute que la France est prête à mobiliser ses partenaires, « le moment venu, en organisant une conférence d’appui aux forces armées et de sécurité libanaises et au redressement économique du Liban ».