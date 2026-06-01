Emmanuel Macron affirme que l’opération a été menée en haute mer, dans l’Atlantique, avec le soutien de plusieurs partenaires, dont le Royaume-Uni

Macron annonce que la Marine française a arraisonné un pétrolier sous sanctions en provenance de Russie Emmanuel Macron affirme que l’opération a été menée en haute mer, dans l’Atlantique, avec le soutien de plusieurs partenaires, dont le Royaume-Uni

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la Marine nationale avait intercepté un pétrolier en provenance de Russie faisant l’objet de sanctions internationales, réaffirmant la détermination de Paris à lutter contre les contournements des mesures prises contre Moscou.

Dans un message publié lundi sur le réseau social américain X, le chef de l’État a indiqué que le navire, baptisé « Tagor », avait été arraisonné la veille au matin.

« La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale », a-t-il déclaré.

Selon Emmanuel Macron, cette intervention a été menée dans l’océan Atlantique, en haute mer, avec l’appui de plusieurs partenaires internationaux, dont le Royaume-Uni, et dans le respect du droit maritime international.

Le président français a dénoncé les tentatives de contournement des sanctions visant la Russie. « Il est inacceptable que des bateaux contournent les sanctions internationales, violent le droit de la mer et financent la guerre que mène la Russie contre l’Ukraine depuis plus de quatre ans », a-t-il affirmé.

Macron a également mis en garde contre les risques liés à ces navires, estimant qu’ils représentent une menace pour l’environnement ainsi que pour la sécurité maritime internationale.

Cette annonce intervient alors que les pays occidentaux poursuivent leurs efforts pour renforcer l’application des sanctions adoptées contre Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.